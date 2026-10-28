هشدار هواشناسی در اردبیل؛ احتمال وقوع سیلاب در مناطق شرقی استان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از امروز چهارشنبه ۶ آبان تا صبح شنبه ۹ آبان، شرایط جوی استان اردبیل ناپایدار خواهد بود و در برخی ساعات، بارش باران و در پاره‌ای از مناطق رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

همچنین به دلیل ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه، طی این مدت آسمان استان در ساعات شبانه و اوایل صبح ابری و مه‌آلود خواهد بود و در برخی مناطق بارش خفیف باران دور از انتظار نیست. بر همین اساس، تداوم هوای نسبتاً سرد در استان پیش‌بینی می‌شود.

با تشدید فعالیت سامانه بارشی از حوالی ظهر پنجشنبه ۷ آبان، میزان بارش در بیشتر مناطق استان افزایش می‌یابد و احتمال وقوع سیلاب موقت در برخی مناطق، به‌ویژه در نوار شرقی استان، بیشتر خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، شهرستان‌های گرمی، نمین، خلخال و کوثر از جمله مناطقی هستند که احتمال وقوع سیلاب در آن‌ها بیشتر است. همچنین بارش در ارتفاعات کوهستان سبلان به شکل برف پیش‌بینی می‌شود.

از این‌رو، رعایت توصیه‌ها و هشدارهای هواشناسی، به‌ویژه در مناطق مستعد سیلاب، ضروری است.

بر اساس این گزارش، از روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده با پایداری نسبی شرایط جوی، افزایش نسبی دمای هوا و آسمانی صاف تا نیمه‌ابری در سطح استان انتظار می‌رود.