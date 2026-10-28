ورود سامانه بارشی به زنجان؛ رگبار باران و رعدوبرق تا شنبه ادامه دارد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی گفت: امروز با ورود سامانه بارشی به منطقه، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان زنجان فراهم می‌شود.

وی افزود: این سامانه در روز آینده تقویت خواهد شد و با گسترش ناپایداری‌های جوی، بارش‌های رگباری در اغلب مناطق استان دور از انتظار نیست. فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت روز شنبه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای فعالیت این سامانه، بر ضرورت توجه شهروندان به اطلاعیه‌ها و توصیه‌های ایمنی تأکید کرد و گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و احتمال وقوع رعدوبرق، رعایت احتیاط در مناطق مستعد مخاطرات جوی ضروری است.

رحمان‌نیا از شهروندان خواست هنگام وقوع رعدوبرق از حضور در مناطق باز و مرتفع خودداری کنند و از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند. همچنین توصیه می‌شود رانندگان هنگام بارندگی با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، با احتیاط بیشتری در محورهای مواصلاتی استان تردد کنند.

وی در ادامه با اشاره به تغییرات دمایی روزهای آینده اظهار کرد: دمای هوا در روز آینده کاهش می‌یابد، اما از روز جمعه شاهد افزایش نسبی دما در استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان بر ضرورت پیگیری آخرین پیش‌بینی‌ها و هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و گفت: شهروندان با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت روز شنبه، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و اخبار هواشناسی را از مراجع رسمی دنبال کنند.