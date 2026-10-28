به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه نماینده مجلس شورای اسلامی که به همراه اعضای کمیسیون فرهنگی از مرکز ملی فوتبال دیدن کردند درباره شرایط فعلی سخت افزاری این مجموعه گفت: بازدید خیلی خوبی از مرکز ملی فوتبال داشتیم. باید خیلی خوب به جوانان کشور منعکس شود که آنها هم بدانند کاری که در این مرکز انجام می شود به جرات باعث می شود آرام آرام ایران در سطح اول آسیا قرار بگیرد. تعداد زمین چمن های بسیار باکیفیت و خوب داریم.

او با بررسی زمین فوتبال ساحلی و ادامه ساخت و ساز مجتمع مرتبط با این تیم تاکید کرد: اکنون تیم ملی ساحلی هم که در رنکینگ جهانی اول تا سوم هستیم مجموعه ای اختصاصی در همین مجموعه دارد که جایگاه ما را بیش از پیش ارتقا می دهد.

راستینه تصریح کرد: هتل های خیلی خوبی ساخته شده است و مرکز اختصاصی فوتبال بانوان نشان می دهد در مسیر خیلی خوبی هستیم. طرح توسعه ساختمان ستادی فدراسیون هم که زییر نظر پروژه فیفا فوروارد در جریان قرار گرفته، بی نظیر است و در مجموعه کارهای خیلی خوبی جریان دارد.