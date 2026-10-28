ماجرای «شنگول و منگول و بچه سوم» در تماشاخانه طهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «شنگول و منگول و بچه سوم» به نویسندگی کیومرث قنبری آذر، کارگردانی کسری تلند و محمد قاسم اسماعیلی از ۹ آبان تا ۷ آذر، هر شب ساعت ۲۱ در تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود.

این نمایش با تهیه‌کنندگی ابوالفضل حسن‌خانپور و با مجری طرحی آموزشگاه بازیگری کودک و نوجوان بارانا به صحنه می‌رود.

این نمایش با روایتی متفاوت و خیال‌انگیز از داستان آشنای شنگول و منگول، مخاطبان را به جنگلی پرماجرا می‌برد؛ جایی که با اتفاقی غیرمنتظره، نظم جنگل به هم می‌ریزد و شخصیت‌ها درگیر ماجرایی تازه می‌شوند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «وقتی آقا گرگه به‌جای سه بزغاله، ۲ بزغاله و یک بچه‌شیر را می‌بلعد، جنگل سبز به آشوب کشیده می‌شود! خاله‌بزی و جناب شیر تشنه‌ انتقام‌اند، اما عقاب سفید، پلیس جنگل، نقشه‌ دیگری در سر دارد. آیا بچه‌ها نجات پیدا می‌کنند و راز شکم گرگ فاش می‌شود؟»

ماهورا رنجبر، آرشام بیات، امیررضا حاجی علی‌اکبری، ماهان رحیمی، بردیا عباسی، رادین پاشازاده، بنیتا نصراللهی، شایان زورپیکر، کیمیا باقری، بهراد احمدی‌فر و هلن طیبی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل نمایش «شنگول منگول و بچه سوم» می‌توان به مشاور کارگردان: سارا عابدی، دستیاران کارگردان: برهان حقی و ابوالفضل نصیرپور، منشی صحنه: کیمیا باقری، مدیر اجرایی: آرزو لطفی، مدیر تولید: آرمین اقراری، طراح لباس: فاطمه باورصاد، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، طراح پوستر: ستایش افشار نادری و عکاس: پریسا لطفی اشاره کرد.

علاقه‌مندان به تماشای این اثر می‌توانند از ۹ آبان تا ۷ آذر به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه طهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، بالاتر از طالقانی، کوچه فرهنگی (بهنام سابق)، پلاک ۳ مراجعه کنند.