به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس و کارکنان بیمه سلامت شهرستان رشت که به مناسبت هفته بیمه سلامت برگزار شد، با اشاره به نقش بیمه در تأمین آرامش و اطمینان خاطر مردم اظهار کرد: فلسفه وجودی بیمه، حمایت از افراد در شرایط دشوار و کاهش نگرانی‌های ناشی از حوادث و هزینه‌های درمان است؛ ازاین‌رو، تقویت اعتماد عمومی به این مجموعه‌ها مستلزم صداقت، شفافیت و پایبندی به تعهدات است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در تعامل میان شرکت‌های بیمه و مراکز درمانی افزود: مشکلات مربوط به تعهدات بیمه‌ای و پرداخت مطالبات مراکز درمانی نباید موجب محدودیت یا سردرگمی مردم در زمان دریافت خدمات سلامت شود.

فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر لزوم اصلاح سازوکارهای همکاری میان بیمه‌ها و مراکز درمانی تصریح کرد: فرآیندهای خدمت‌رسانی باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که بیماران بتوانند بدون مواجهه با موانع اداری و مشکلات ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌ها، خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

میرغضنفری ادامه داد: فردی که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان یا مرکز درمانی مراجعه می‌کند، به‌اندازه کافی با درد و نگرانی ناشی از بیماری مواجه است و نباید مشکلات مالی و اداری نیز بر دغدغه‌های او افزوده شود؛ بنابراین، تسهیل فرآیندهای خدمت‌رسانی و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه چالش‌های نظام بیمه‌ای به یک سازمان یا مجموعه خاص محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بهبود شرایط موجود نیازمند همکاری بخش‌های مختلف، شفافیت در اجرای تعهدات و تقویت مسئولیت‌پذیری میان بیمه‌گران و سایر مجموعه‌های مرتبط با ارائه خدمات درمانی است.

فرماندار رشت همچنین بر ضرورت حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و گفت: افرادی که از توان مالی کمتری برخوردارند، بیش از دیگران به حمایت‌های بیمه‌ای نیاز دارند؛ ازاین‌رو، کیفیت خدمات و نحوه اجرای تعهدات باید به‌گونه‌ای باشد که این گروه‌ها هنگام بیماری با موانع مضاعف برای دسترسی به خدمات درمانی مواجه نشوند.

بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۴۱۲ هزار نفر از جمعیت شهرستان رشت تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که حدود ۴۳ درصد جمعیت این شهرستان را شامل می‌شوند. همچنین بیش از ۳۰۵ هزار نفر، معادل حدود ۷۴ درصد بیمه‌شدگان سلامت در شهرستان رشت، به‌صورت رایگان از پوشش بیمه‌ای برخوردارند؛ آماری که بیانگر اهمیت بیمه سلامت در حمایت از اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه گروه‌های کم‌برخوردار است.

میرغضنفری در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس و کارکنان بیمه سلامت شهرستان رشت، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندهای اداری و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های بیمه‌ای و مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: افزایش رضایتمندی مردم و حمایت مؤثر از بیمه‌شدگان را از الزامات بهبود خدمت‌رسانی در حوزه سلامت مورد تاکید است.