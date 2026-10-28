تشکیل کارگروه مشترک مجلس و اتاق اصناف برای بازنگری قوانین صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در حاشیه نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور با هدف بررسی مسائل و مشکلات فعالان صنفی اظهار کرد: موضوعاتی از جمله قانون نظام صنفی، کالابرگ، مشکلات درگاه ملی مجوزها و دخالت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در امور اصناف مورد اشاره قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست، از نمایندگان مجلس درخواست شد با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تعیین تکلیف مواردی که موجب مداخله دستگاه‌ها در امور اصناف می‌شود، اقدام کنند.

نوده فراهانی افزود: در همین راستا، مقرر شد کارگروهی هفت‌نفره متشکل از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه نفر از نمایندگان اتاق اصناف و یک نفر از دبیرخانه هیئت عالی نظارت تشکیل شود.

وی گفت: این کارگروه وظیفه بررسی قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت اصناف و شناسایی دستگاه‌ها و نهادهایی را بر عهده خواهد داشت که در امور صنفی مداخله می‌کنند تا از طریق مجلس شورای اسلامی، اقدامات لازم برای رفع این مداخلات و تعیین تکلیف قوانین و مقررات مربوطه پیگیری شود.