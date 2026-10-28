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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

تشکیل کارگروه مشترک مجلس و اتاق اصناف برای بازنگری قوانین صنفی

تشکیل کارگروه مشترک مجلس و اتاق اصناف برای بازنگری قوانین صنفی

رئیس اتاق اصناف ایران از تشکیل کارگروه مشترک مجلس و اتاق اصناف -متشکل از ۷ نفر- برای بررسی مداخلات در امور صنفی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در حاشیه نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور با هدف بررسی مسائل و مشکلات فعالان صنفی اظهار کرد: موضوعاتی از جمله قانون نظام صنفی، کالابرگ، مشکلات درگاه ملی مجوزها و دخالت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در امور اصناف مورد اشاره قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست، از نمایندگان مجلس درخواست شد با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تعیین تکلیف مواردی که موجب مداخله دستگاه‌ها در امور اصناف می‌شود، اقدام کنند.

نوده فراهانی افزود: در همین راستا، مقرر شد کارگروهی هفت‌نفره متشکل از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه نفر از نمایندگان اتاق اصناف و یک نفر از دبیرخانه هیئت عالی نظارت تشکیل شود.

وی گفت: این کارگروه وظیفه بررسی قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت اصناف و شناسایی دستگاه‌ها و نهادهایی را بر عهده خواهد داشت که در امور صنفی مداخله می‌کنند تا از طریق مجلس شورای اسلامی، اقدامات لازم برای رفع این مداخلات و تعیین تکلیف قوانین و مقررات مربوطه پیگیری شود.

کد مطلب 6992577
سمیه رسولی

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