انتصاب سه مدیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، مرضیه برومند دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان با صدور احکامی رضا بصیرت را به‌عنوان مدیر مالی و پشتیبانی، علی‌اشرف سماعی را به‌عنوان مدیر فنی و سمیه علیپور را به‌عنوان مسئول ستاد خبری جشنواره منصوب کرد.

رضا بصیرت، مدیر مالی و پشتیبانی جشنواره، دانشجوی دکترای مدیریت رسانه است. وی که در حال حاضر مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران است، مسئولیت‌های متعددی در حوزه مدیریت فرهنگ و هنر برعهده داشته که برخی عناوین آن به این شرح است: معاون دفتر مطالعات و دانش سازمان سینمایی، معاون اداری و مالی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، معاون مدیرکل کمیسیون تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت، مدیر امور اجرایی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های تهران، مدیر رسانه صوت و تصویر فراگیر تلویزیون تئاتر ایران و مشاور دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، تئاتر کودک و نوجوان و تئاتر عروسکی تهران (ادوار مختلف).

علی‌اشرف سماعی، مدیر فنی جشنواره، مسئولیت‌هایی همچون مشاور فنی اداره کل هنرهای نمایشی، ۲۰ سال مسئول فنی تالار هنر، مدیر فنی جشنواره‌های منطقه‌ای، مدیر فنی سه دوره جشنواره ملی خرمشهر و مدیر فنی ۱۷ دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان را بر عهده داشته است.

سمیه علیپور، مسئول ستاد خبری، دارای ۲۴ سال سابقه فعالیت در مطبوعات است. وی در سی‌وهشتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر به‌عنوان مدیر روابط عمومی با این رویداد سینمایی همکاری داشت.

علاوه بر آن، انتشار پنج دوره کتاب جشنواره جهانی فیلم فجر و یک دوره کتاب جشنواره مستند «سینماحقیقت» از دیگر فعالیت‌های وی است. علیپور که مدیریت روابط عمومی باغ کتاب تهران را هم در کارنامه دارد، در ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر به‌عنوان دبیر ستاد خبری و سردبیر بولتن روزانه فعالیت داشته است و همچنین مسئولیت سردبیری بولتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان را هم عهده‌دار بوده است. وی در مطبوعات، در روزنامه‌های اعتماد، تهران امروز، خبرگزاری خبرآنلاین و روزنامه خبر، روزنامه سینما، مجلات فیلم و سینما، چلچراغ و دیگر رسانه‌ها فعالیت داشته است.

پیش از این، مدیران اجرایی، دبیرخانه و بخش گرافیک و هویت بصری جشنواره معرفی شده بودند.

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذر در همدان برگزار خواهد شد.