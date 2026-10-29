به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فصل جاری را در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ نخبگان آسیا با عملکردی قابل قبول آغاز کرد و توانست با کسب نتایج امیدوارکننده، شرایط مناسبی برای ادامه حضور در این دو رقابت ایجاد کند، اما شکست برابر شباب الاهلی امارات باعث شد روند این تیم با یک ناکامی همراه شود. آبی‌پوشان که در هفته‌های ابتدایی تلاش کرده بودند جایگاه خود را در جمع مدعیان حفظ کنند، حالا باید این شکست را پشت سر بگذارند و برای ادامه مسابقات آماده شوند.

استقلال در هفته‌های اخیر با تکیه بر توانایی بازیکنان خود و تلاش برای رسیدن به هماهنگی بیشتر، به دنبال کسب نتایج مطلوب در رقابت‌های داخلی و آسیایی بوده است. با این حال، شکست برابر نماینده امارات بار دیگر اهمیت حفظ تمرکز در طول مسابقه و استفاده بهتر از موقعیت‌های گلزنی را برای این تیم نشان داد. کادر فنی استقلال در فرصت پیش رو باید ضمن بررسی نقاط ضعف تیم در این دیدار، شرایط بازیکنان را برای حضور قدرتمندتر در مسابقات آینده فراهم کند.

علی حمودی کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال درباره شکست ۲ بر صفر آبی‌پوشان برابر شباب الاهلی امارات در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: به نظر من استقلال تیم بازنده‌ای نبود و با وجود کیفیت بالای بازیکنان حریف نمایش قابل قبولی داشت. استقلال در این مسابقه اسیر تجربه بازیکنانی مانند سردار آزمون شد و به اعتقاد من، نتیجه نهایی به‌خوبی بیانگر اتفاقات داخل زمین نبود.



وی افزود: استقلال به‌ ویژه در نیمه دوم تا دقیقه ۷۰ بازی بسیار مسلط ظاهر شد و شرایط مسابقه به شکلی بود که نماینده امارات بیشتر در زمین خود دفاع می‌کرد. آبی‌پوشان در این دقایق کنترل بازی را در اختیار داشتند و مشکل خاصی در جریان مسابقه دیده نمی‌شد، اما تجربه و کیفیت بالای بازیکنان شباب الاهلی در نهایت به سود این تیم تمام شد. استقلال موقعیت‌هایی هم برای گلزنی داشت و به همین دلیل معتقدم این تیم مستحق شکست نبود.



پیشکسوت استقلال با اشاره به احتمال تاثیر فشار مسابقات بر عملکرد بدنی بازیکنان این تیم تصریح کرد: شاید پیش‌بینی می‌شد که از هفته دهم به بعد، شرایط بدنی استقلال تحت تأثیر قرار بگیرد و بازیکنان به دلیل فشار مسابقات، در دقایق پایانی توان همیشگی خود را نداشته باشند. بسته بودن پنجره نقل‌ و انتقالاتی استقلال نیز به‌تدریج می‌تواند مشکلات بیشتری برای این تیم ایجاد کند. امیدوارم این مسئله برطرف شود تا استقلال بتواند در ادامه فصل نیز همان تیمی باشد که در هفته‌های ابتدایی شاهد بودیم.



حمودی در واکنش به انتقادها از عملکرد خط حمله استقلال و موقعیت‌سوزی‌های سعید سحرخیزان و همچنین گل نزدن علیرضا کوشکی در مدت اخیر گفت: به نظر من، باید شرایط استقلال را در نظر بگیریم. سحرخیزان خودش هم دوست دارد گل بزند و از فرصت‌هایش استفاده کند، اما نباید فراموش کنیم که استقلال با پنجره بسته نقل‌وانتقالاتی و با اتکا به یک مهاجم، نزدیک به ۱۰ مسابقه انجام داده است. این بازیکن در بسیاری از بازی‌ها فشار زیادی را تحمل کرده و از نظر بدنی نیز تحت فشار قرار دارد.



وی ادامه داد: سحرخیزان بازیکنی است که در خط حمله زیاد می‌دود و همین مسئله انرژی زیادی از او می‌گیرد. درست است که او باید از موقعیت‌هایش بهتر استفاده کند و گل بزند، اما استقلال در شرایط فعلی بازیکنان زیادی در اختیار ندارد و نمی‌توان بدون توجه به این موضوع، فشار مضاعفی به بازیکنان وارد کرد. خود بازیکنان بیش از هر کسی دوست دارند گل بزنند و به تیم کمک کنند، اما باید شرایط آن‌ها را هم در نظر گرفت.



کارشناس فوتبال درباره انتظارات از بازیکنان هجومی استقلال خاطرنشان کرد: باید ببینیم از هر بازیکن چه انتظاری داریم. نمی‌توان از همه بازیکنان انتظار داشت که هر فصل ۱۰ تا ۱۵ گل به ثمر برسانند. بازیکنی مانند یاسر آسانی بیشتر توانایی گلزنی دارد در حالی که از بازیکنانی مثل علیرضا کوشکی می‌توان در بخش‌هایی مانند بازی‌سازی و ایجاد موقعیت نیز انتظار کمک به تیم داشت. به اعتقاد من، باید انتظارات از بازیکنان متناسب با ویژگی‌های فنی آن‌ها باشد.



حمودی با تأکید بر ضرورت حمایت از استقلال در شرایط فعلی گفت: استقلال با وجود بسته بودن پنجره نقل‌ و انتقالاتی عملکرد بسیار خوبی داشته است. به نظر من، کادر فنی و بازیکنان با همین تعداد محدود نفرات کار بزرگی انجام داده‌اند و نباید عملکرد این تیم را به دلیل یک شکست زیر سؤال ببریم. استقلال تا پیش از این مسابقه در رقابت‌های آسیایی نیز نتایج بسیار خوبی کسب کرده بود و نباید اجازه دهیم یک نتیجه، تمام زحمات بازیکنان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی افزود: انتقاد سازنده همیشه لازم است و باید نقاط ضعف تیم را مطرح کرد تا بازیکنان برای برطرف کردن آن‌ها تلاش کنند، اما انتقاد نباید به تخریب تبدیل شود. در شرایط فعلی، تخریب بازیکنان استقلال می‌تواند بیشتر به این تیم لطمه بزند. اگر استقلال بازیکنان جایگزین مناسبی در اختیار داشت، قطعاً سهراب بختیاری‌زاده می‌توانست از آن‌ها استفاده کند، اما در حال حاضر بازیکنانی که بتوانند در همان سطح جایگزین نفرات اصلی شوند، در اختیار تیم نیستند. بنابراین باید محدودیت‌های موجود را هم در ارزیابی عملکرد استقلال در نظر گرفت.



پیشکسوت استقلال درباره دو دیدار پیش روی این تیم برابر الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا و استقلال خوزستان در لیگ برتر نیز گفت: الشمال تیمی است که می‌تواند حریف سختی برای استقلال باشد، اما فاصله زمانی تا این مسابقه فرصت مناسبی برای ریکاوری و آماده‌سازی بازیکنان فراهم می‌کند. استقلال باید از این فرصت استفاده کند تا با آمادگی بیشتری به میدان برود.



حمودی در پایان تأکید کرد: استقلال در فاصله زمانی کوتاهی باید دو مسابقه مهم برگزار کند و مدیریت شرایط بدنی بازیکنان در این مقطع اهمیت زیادی دارد. اگر استقلال بتواند از این دو دیدار در مجموع ۶ امتیاز کسب کند، به نظر من کار بزرگی انجام داده است. امیدوارم آبی‌پوشان با عبور از شکست برابر شباب الاهلی، دوباره به روند خوب خود بازگردند و در ادامه فصل نیز بتوانند نتایج مطلوبی کسب کنند