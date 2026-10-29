سلیمی: دولت در معرفی وزرای پیشنهادی نفت و اطلاعات به مجلس تسریع کند

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت معرفی وزرای پیشنهادی نفت و اطلاعات به مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ما منتظر معرفی وزرای پیشنهادی این دو وزارتخانه از سوی دولت هستیم و معتقدیم دولت نباید در معرفی وزرای پیشنهادی نفت و اطلاعات به مجلس تعلل کند.

وی افزود: البته دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی نفت همچنان فرصت دارد، اما با توجه به شرایط فعلی، بهتر است در معرفی گزینه پیشنهادی خود برای تصدی این وزارتخانه به مجلس تسریع کند.

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمادگی مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا به محض معرفی وزرای پیشنهادی نفت و اطلاعات از سوی دولت، روند بررسی صلاحیت آنان را آغاز کرده و جلسه رأی اعتماد را برگزار کند.

سلیمی در ادامه با اشاره به پایان مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: با توجه به اینکه فرصت دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به پایان رسیده است، دولت باید به مجلس اعلام کند که آیا برای ادامه فعالیت سرپرست وزارت اطلاعات از مقام معظم رهبری اذن گرفته است یا خیر.

وی تأکید کرد: تاکنون هیچ اطلاعی در این زمینه به مجلس داده نشده است و مشخص نیست که دولت برای ادامه سرپرستی وزارت اطلاعات از رهبر معظم انقلاب اذن گرفته است یا خیر. چنانچه چنین اذنی دریافت نشده باشد، ادامه این وضعیت از سوی دولت تخلف محسوب می‌شود.

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بهتر است دولت هرچه سریع‌تر وضعیت مدیریتی این دو وزارتخانه مهم را تعیین تکلیف کرده و با معرفی وزرای پیشنهادی نفت و اطلاعات به مجلس، زمینه بررسی صلاحیت و برگزاری جلسات رأی اعتماد را فراهم کند.