به گزارش خبرنگار مهر، محمد شروین اسبقیان معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی گفت: به لطف خدا مجمع فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران هم امروز برگزار شد و آقای دادگر برای چهار سال آینده به‌عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدند.



وی افزود: علمی‌کردن ورزش و بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین از سیاست‌های مورد تأکید وزارت ورزش و جوانان است. ورزشکاران سازمان‌یافته جامعه هدف ما هستند و موضوع استعدادیابی نیز از دیگر مواردی بود که بر آن تأکید کردیم. امیدواریم رئیس منتخب فدراسیون پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.



اسبقیان در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری انتخابات فدراسیون‌های بسکتبال و تیروکمان گفت: جلساتی با هر دو فدراسیون داشته‌ام و امیدواریم انتخابات آن‌ها حداکثر تا ۹۰ روز آینده برگزار شود. زمان دقیق انتخابات هنوز مشخص نشده است.



وی درباره آخرین وضعیت فدراسیون ورزش‌های دانشجویی و پلمب در این فدراسیون نیز اظهار کرد: رئیس مجمع این فدراسیون وزیر علوم است و مسئولیت آن با وزارت علوم است. از آخرین وضعیت آن اطلاع دقیقی ندارم و دوستان وزارت علوم می‌توانند در این باره پاسخ‌گو باشند.



معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ارزیابی عملکرد فدراسیون‌ها پس از ناگویا گفت: پس از ناگویا سه جلسه تخصصی با حضور وزیر ورزش و جوانان، همکاران بخش نظارت، دفتر برنامه‌ریزی و کارشناسان صاحب‌نظر برگزار کرده‌ایم. عملکرد فدراسیون‌ها در حال بررسی است و نقاط قوت و ضعف آن‌ها ارزیابی می‌شود تا آسیب‌شناسی لازم صورت بگیرد.



اسبقیان افزود: برخی فدراسیون‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند و برخی دیگر به اهداف موردنظر نرسیده‌اند. تلاش می‌کنیم با شناسایی نقاط ضعف به فدراسیون‌ها کمک کنیم تا در دوره‌های بعدی به اهداف خود دست یابند. فدراسیون تیراندازی برای ما اهمیت زیادی دارد و مورد تأکید وزیر ورزش و جوانان نیز است. تلاش می‌کنیم به این فدراسیون کمک کنیم تا به روزهای خوب خود بازگردد.