به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آخرین مهلت انجام فرآیند ثبت تقاضا و بارگذاری آثار در بخش «دیگرگونه‌های اجرایی» چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مطابق اعلام فراخوان، اول آبان‌ تعیین شده بود که با توجه به تقاضای هنرمندان و موافقت ایوب آقاخانی، دبیر جشنواره، شرکت در این بخش را تا ٢٠ آبان‌ تمدید شد.

بخش «دیگرگونه‌های اجرایی» شامل آثار تجربی (رویکرد تجربی در اجرا) و نمایش‌های رسانه‌ای یعنی نمایش رادیویی، رادیو تئاتر و تئاتر تلویزیونی می‌شود.

این بخش، در کنار بخش‌های «تئاتر ایران»، «نمایش‌های بیرونی»، «ملل»، «به‌علاوه فجر»، «ویژه ‌(مهمان)» و «مسابقه و نمایشگاه پوستر و عکس تئاتر» یکی از ۷ بخش اصلی چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر محسوب می‌شود.

متقاضیان شرکت در این بخش، لازم است با مطالعه دقیق فراخوان، درخواست خود را در تارنمای جشنواره به نشانی fitf.theater.ir تا ٢٠ آبان‌ ثبت کنند.