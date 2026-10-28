رئیس سازمان ملی استاندارد وارد خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در جریان سفر به خراسان جنوبی، در بدو ورود به استان با غبارروبی مزار مطهر شهید گمنام، به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

دیدار با استاندار خراسان جنوبی، شرکت در مراسم گرامیداشت روز ملی استاندارد، افتتاح و بازدید از آزمایشگاه آنالیز دستگاهی اداره‌کل استاندارد استان، بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند و دیدار با کارکنان اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی، از جمله مهم‌ترین برنامه‌های سفر یک‌روزه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به استان خراسان جنوبی است.

در مراسم گرامیداشت روز ملی استاندارد، از یک واحد نمونه کشوری، هشت واحد نمونه استانی، پنج مدیر کنترل کیفیت نمونه، سه واحد نمونه شایسته تقدیر و سه سفیر استاندارد تجلیل خواهد شد.

این سفر با هدف بررسی ظرفیت‌ها، پیگیری برنامه‌های حوزه استاندارد و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با ارتقای کیفیت و استانداردسازی در خراسان جنوبی انجام می‌شود.