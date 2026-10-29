خبرگزاری مهر، گروه سیاست-نفیسه عبدالهی: توافق ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی برای تداوم گفت‌وگوها، نشانه‌ای از تمایل چهار بازیگر مهم منطقه‌ای به تقویت رایزنی‌های سیاسی و امنیتی در شرایط تشدید بحران‌های غرب آسیاست؛ روندی که موفقیت آن به تبدیل تفاهم اولیه به سازوکارهای عملی همکاری بستگی دارد.

نخستین نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی روز دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵ در تهران برگزار شد؛ نشستی که در بستر تحولات امنیتی منطقه و ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت بحران، می‌تواند نقطه آغاز فصل تازه‌ای از رایزنی‌های منطقه‌ای باشد.

میزبانی محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، از شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، عاصم منیر، فرمانده نیروهای مسلح پاکستان و ابراهیم کالین، رئیس سرویس اطلاعات ترکیه، بیانگر تمرکز این ابتکار بر سطوح مهم تصمیم‌گیری سیاسی، دفاعی و امنیتی است. ترکیب شرکت‌کنندگان همچنین نشان می‌دهد که گفت‌وگوها ظرفیت پرداختن به طیفی از مسائل راهبردی و امنیتی منطقه را دارد.

مهم‌ترین دستاورد اعلام‌شده نشست، توافق چهار کشور برای ادامه گفت‌وگوها با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، از جمله در حوزه صلح و امنیت منطقه‌ای است. هرچند بیانیه پایانی از توافق مشخص بر سر سازوکار اجرایی، دستور کار تفصیلی یا تشکیل نهاد مشترک امنیتی سخن نمی‌گوید، توافق بر استمرار رایزنی‌ها را می‌توان گامی اولیه برای ایجاد کانال ارتباطی منظم میان چهار بازیگر اثرگذار منطقه ارزیابی کرد.

اهمیت این روند زمانی روشن‌تر می‌شود که اختلاف دیدگاه‌ها و رقابت‌های گذشته میان برخی از کشورهای شرکت‌کننده در نظر گرفته شود. ایران و عربستان در سال‌های اخیر مسیر احیای روابط و کاهش تنش را دنبال کرده‌اند و مشارکت هم‌زمان ترکیه و پاکستان می‌تواند دامنه رایزنی‌ها را از روابط دوجانبه فراتر ببرد و زمینه بررسی مسائل مشترک امنیتی را فراهم کند. با این حال، تبدیل این ظرفیت به همکاری پایدار مستلزم مدیریت اختلافات و تعریف منافع مشترک و قابل تحقق است.

از منظر راهبردی، نشست تهران با رویکرد تأمین امنیت منطقه به دست کشورهای منطقه هم‌خوانی دارد؛ رویکردی که بر تقویت اعتماد متقابل، افزایش مسئولیت‌پذیری بازیگران منطقه‌ای و کاهش وابستگی به ترتیبات امنیتی تحمیل‌شده از خارج تأکید می‌کند. در این چارچوب، بررسی ریشه‌های ناامنی، اشغالگری و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و این رژیم علیه ایران، می‌تواند از محورهای مهم گفت‌وگوهای آتی باشد؛ هرچند بیانیه منتشرشده جزئیاتی درباره محورهای مورد بحث در جلسه ارائه نمی‌کند.

در نهایت، معیار اصلی موفقیت ابتکار تهران، نه صرف برگزاری نشست، بلکه استمرار گفت‌وگوها و دستیابی تدریجی به توافق‌های عملی در حوزه امنیت منطقه‌ای خواهد بود. اگر چهار کشور بتوانند تفاهم اولیه را به رایزنی‌های منظم، همکاری در مدیریت بحران و سازوکارهای اعتمادساز تبدیل کنند، این نشست می‌تواند به گامی مؤثر در مسیر شکل‌گیری امنیت درون‌زای منطقه‌ای تبدیل شود؛ مسیری که تحقق آن به اراده سیاسی و میزان انعطاف‌پذیری طرف‌ها در برابر اختلافات وابسته است.