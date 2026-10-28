بررسی اجرای پروژه های عمرانی در رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از چند طرح و نقطه مهم شهرستان رامسر، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، مسائل مرتبط با ایمنی تردد و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت کیفیت آب را مورد بررسی قرار داد.

یکی از برنامه‌های این بازدید، حضور در مصلای جوادالائمه رامسر و بررسی روند بازسازی و تکمیل این مجموعه بود. در این بازدید، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مسلم قبادیان فرماندار رامسر، حجت‌الاسلام محمود علیخانی امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولان حضور داشتند.

بررسی راهکارهای کاهش حوادث در دریاپشته

استاندار مازندران همچنین با همراهی فرماندار رامسر، امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولان محلی، از دوربرگردان حادثه‌خیز محدوده دریاپشته بازدید کرد.

در این بازدید، شرایط تردد در این محدوده و مخاطرات مرتبط با ایمنی عبور و مرور مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری اقدامات لازم برای ایمن‌سازی این نقطه و کاهش احتمال وقوع حوادث رانندگی تأکید شد.

رسیدگی به وضعیت این دوربرگردان با هدف بررسی میدانی مشکلات و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای اتخاذ تدابیر مناسب در راستای ارتقای ایمنی تردد انجام گرفت.

تسریع در تکمیل طرح مدیریت کیفیت آب سد میجران

یونسی‌رستمی در ادامه برنامه‌های خود در رامسر، از طرح احداث اسکلت شناور و ایستگاه پمپاژ برداشت آب از سطح سد میجران نیز بازدید کرد؛ پروژه‌ای که با هدف مدیریت شرایط ناشی از افزایش کدورت آب و کمک به حفظ کیفیت آب تأمینی در حال اجراست.

آخرین وضعیت اجرای پروژه و ضرورت تسریع در تکمیل آن از محورهای اصلی این بازدید بود. اجرای این طرح با هدف فراهم کردن امکان برداشت آب از سطح سد، زمینه مدیریت بهتر شرایط افزایش کدورت و حفظ کیفیت آب تأمینی را فراهم می‌کند.