به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آغاز روز نخست گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش‌وپرورش مناطق و نواحی استان اظهار کرد: همه فعالیت‌های آموزش‌وپرورش باید معطوف به شاخص‌ها باشد و مدیران در پیگیری برنامه‌ها و امور آموزشی، این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند.

وی با قدردانی از تلاش‌های رؤسای آموزش‌وپرورش مناطق و نواحی در ارتقای میانگین نمرات امتحانات نهایی افزود: در امتحانات نهایی عملکرد خوبی داشتید و یکی از دلایل این موفقیت، پیگیری شاخص‌محور امور و برنامه‌های آموزشی بوده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان در پایان تصریح کرد: همه ما معلم هستیم و رسالت اصلی ما یادگیری، آموزش و یاددهی است و بر این اساس باید از همه ظرفیت‌های لازم برای پیشبرد اهداف مجموعه تعلیم و تربیت استان استفاده کرد.