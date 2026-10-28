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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

«شاخص‌محوری» باید رویکرد اصلی مدیران آموزش‌وپرورش خوزستان باشد

«شاخص‌محوری» باید رویکرد اصلی مدیران آموزش‌وپرورش خوزستان باشد

اهواز - مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: پیگیری امور بر اساس شاخص‌های مشخص، یکی از عوامل مؤثر در ارتقای میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آغاز روز نخست گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش‌وپرورش مناطق و نواحی استان اظهار کرد: همه فعالیت‌های آموزش‌وپرورش باید معطوف به شاخص‌ها باشد و مدیران در پیگیری برنامه‌ها و امور آموزشی، این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند.

وی با قدردانی از تلاش‌های رؤسای آموزش‌وپرورش مناطق و نواحی در ارتقای میانگین نمرات امتحانات نهایی افزود: در امتحانات نهایی عملکرد خوبی داشتید و یکی از دلایل این موفقیت، پیگیری شاخص‌محور امور و برنامه‌های آموزشی بوده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان در پایان تصریح کرد: همه ما معلم هستیم و رسالت اصلی ما یادگیری، آموزش و یاددهی است و بر این اساس باید از همه ظرفیت‌های لازم برای پیشبرد اهداف مجموعه تعلیم و تربیت استان استفاده کرد.

کد مطلب 6992616

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