به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی صبح چهارشنبه در پنجمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان سرطان ایران که به میزبانی شهر جهانی یزد برگزار شد، با خیرمقدم به پزشکان و متخصصان حاضر اظهار کرد: حضور فرهیختگان و متخصصان حوزه پزشکی در استان یزد مایه افتخار است و جامعه پزشکی کشور در بخش‌های مختلف، خدمات ارزشمندی به مردم ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت حرفه پزشکی در حفظ جان انسان‌ها افزود: خداوند رسالت حفظ حیات را بر عهده انسان‌هایی قرار داده است که برای نجات جان دیگران تلاش می‌کنند و پزشکان از جمله افرادی هستند که این مسئولیت ارزشمند را بر عهده دارند.

استاندار یزد با استناد به آیه ۳۲ سوره مائده تصریح کرد: در قرآن کریم آمده است هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد، گویی همه انسان‌ها را نجات داده است؛ این آیه نشان‌دهنده ارزش والای حیات انسان و اهمیت تلاش کادر درمان برای نجات بیماران است.

بابایی با اشاره به شاخص‌های توسعه انسانی در استان یزد گفت: امید به زندگی یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی است و یزد در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، از پزشکان توانمندی بهره می‌برد.

وی با بیان اینکه سرانه تخت بیمارستانی در یزد به ۲.۸ تخت به ازای هر هزار نفر رسیده است، افزود: بخشی از خدمات درمانی پزشکان استان به بیماران مناطق جنوبی و شرقی کشور ارائه می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه یزد در حوزه درمان و سلامت است.

استاندار یزد سطح سواد را دومین شاخص مورد اشاره در توسعه منابع انسانی دانست و اظهار کرد: استان یزد در این زمینه نیز از جایگاه مطلوبی در کشور برخوردار است و در مجموع، وضعیت استان در هر سه شاخص مطرح‌شده، آن را در زمره استان‌های برتر کشور قرار می‌دهد.

بابایی با قدردانی از عملکرد جامعه پزشکی استان خاطرنشان کرد: پزشکان یزد در دو بعد کیفی و کمی خدمات درمانی، تلاش‌های قابل توجهی داشته‌اند و همواره به ظرفیت‌های جامعه پزشکی استان افتخار می‌کنیم. البته موفقیت یک استان به معنای نادیده گرفتن توانمندی‌های سایر استان‌ها نیست و در نقاط مختلف کشور نیز پزشکان و متخصصان خدمات ارزشمندی ارائه می‌کنند.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شرکت‌کنندگان در پنجمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان سرطان ایران، ابراز امیدواری کرد حضور متخصصان در یزد به تبادل دانش و تجربه و تقویت ظرفیت‌های علمی و درمانی کشور کمک کند.