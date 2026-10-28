به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و نمایندگان آنها با دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

در این نشست ابراهیم حیدری با اشاره به برگزاری سی‌وسه دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: این رویداد در طول بیش از سه دهه برگزاری، به مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و گسترده تبدیل شده است که با موضوعات تخصصی و متناسب با مسائل روز، از سوی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف برگزار می‌شود.

وی هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را رویدادی ترویجی و تبلیغی دانست و ادامه داد: تلاش می‌کنیم نهادهای مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور، دستگاه‌ها و نهادهایی را که ارتباط کمتری با حوزه کتاب و کتاب‌خوانی دارند، همچنین فعالان صنعت چاپ و نشر، رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی را در طول یک هفته به حوزه کتاب و کتاب‌خوانی توجه دهیم.

حیدری با بیان اینکه هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین رویدادهایی است که همه را حول محور کتاب، کتاب‌خوانی و صنعت نشر گرد هم می‌آورد، گفت: برنامه‌ریزی‌های هفته کتاب سی وچهارم از حدود یک ماه پیش آغاز شده است. قرار است هفته کتاب پیش ‌رو با تاکید بیشتر بر توجه و حمایت از کتاب‌فروشی‌ها و برگزاری نشست‌های تخصصی و نشست‌های موضوعی مرتبط با مسائل روز برگزار شود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران اضافه کرد: برای هماهنگی برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم، جلسات مختلفی برگزار و مکاتبات متعددی انجام شده است. برای مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها نیز نامه فرستاده‌ایم و از آنها درخواست شده که برنامه‌های خود را در مهلت تعیین‌شده به دبیرخانه ارسال کنند تا بتوانیم آنها را به‌صورت متمرکز و هماهنگ پیش ببریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شعار هفته کتاب سی وچهارم یعنی «با کتاب گفت‌وگو کنیم» اشاره کرد و ادامه داد: امروز هم در فضای بیرونی و هم در فضای داخلی، میان اقشار مختلف جامعه، میان مردم و نهادهای حاکمیتی و همچنین میان خود مردم، به گفت‌وگو نیاز داریم. چه بهتر که این گفت‌وگو با ابزاری مانند کتاب شکل بگیرد؛ ابزاری که مورد توجه اقشار مختلف جامعه و دست‌اندرکاران حوزه‌های سیاسی و فرهنگی کشور است. با این نگاه، شعار امسال انتخاب شد و از استان‌ها خواسته‌ایم برنامه‌های خود را در زمان تعیین‌شده ارسال کنند.

حیدری با اشاره به نحوه تخصیص اعتبارات هفته کتاب سی وچهارم به استان‌ها گفت: ۵۰ درصد اعتبارات تخصیص‌یافته به استان‌ها در مرحله نخست، پیش از آغاز برنامه‌ها واریز می‌شود. ۵۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از دریافت گزارش عملکرد استان‌ها به دبیرخانه و ارزیابی برنامه‌های اجراشده توزیع خواهد شد تا عملکرد استان‌ها در تخصیص بخش دوم اعتبارات تاثیرگذار باشد.

وی افزود: با توجه به تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور فرهنگی وزارتخانه بر توجه به استان‌ها و این موضوع که ایران فقط تهران نیست، تلاش کرده‌ایم ۸۰ درصد اعتبارات هفته کتاب به استان‌ها اختصاص یابد تا برنامه‌ها عمدتا در استان‌ها برگزار شوند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با بیان اینکه بیش از ۷۰ دستگاه و نهاد در تهران درگیر هفته کتاب سی وچهارم هستند، گفت: جلسه‌ای با این دستگاه‌ها و نهادها خواهیم داشت. مکاتبات و گفت‌وگوهای لازم نیز انجام شده است تا این مجموعه‌ها برنامه‌های خود را به دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه‌شان در استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ کنند و با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: سازمان صداوسیما امسال نیز عضو شورای سیاست‌گذاری هفته کتاب است. رسانه‌ها و صداوسیما باید پیش از گذشته درگیر برنامه‌های این دوره از هفته کتاب شوند.

حیدری ادامه داد: در برنامه‌های هفته کتاب باید به اهالی قلم و دست‌اندرکاران حوزه نشر، از جمله کتاب‌فروشان، ناشران، توزیع‌کنندگان و ویراستاران و همه کسانی که در فرایند تولید و عرضه کتاب نقش دارند، توجه کنیم. باید به بهانه‌های مختلف به آنها سر بزنیم، احوالشان را بپرسیم و نشست‌های تخصصی در این حوزه برگزار کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به مدارس، کتابخانه‌های سراسر کشور و دانشگاه‌ها در هفته کتاب سی‌وچهارم گفت: این مراکز از فضاهایی هستند که باید در برنامه‌های هفته کتاب مورد توجه قرار گیرند. برگزاری نشست‌های تخصصی با اهالی قلم و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف نشر و سایر حوزه‌های مرتبط نیز باید در دستور کار باشد.

دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به شرایط کشور بیان کرد: تلاش کنیم کتاب محور همدلی، هم‌افزایی و وفاق میان همه ما باشد. بهانه‌ای فراهم کنیم تا افراد با دیدگاه‌های متفاوت گرد هم بیایند تا با یکدیگر گفت‌وگو کنیم. باید به اتفاقاتی که طی یکی دو سال گذشته در کشور رخ داده است، نیز توجه داشته باشیم و یاد شهدایمان، رهبر شهید، سرداران شهید و خانواده‌هایی را که داغدار شده‌اند، گرامی بداریم. تلاش کنیم این موضوعات نیز در قالب برنامه‌های موضوعی هفته کتاب مورد توجه قرار گیرند.

حیدری با اشاره به برنامه‌ریزی برای تشکیل ستادهای هفته کتاب در استان‌ها گفت: استانداران سراسر کشور به‌عنوان رؤسای ستاد هفته کتاب در استان‌ها و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان دبیران هفته کتاب استانی معرفی می‌شوند. پوستر هفته کتاب نیز به‌زودی در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا در محل‌های موردنیاز از آن استفاده شود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین به سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از کتاب‌فروشی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ثبت نام طرح فصلی کتاب از روز شنبه (۹ آبان ماه ۱۴۰۵) آغاز می‌شود. تلاش می‌کنیم یارانه مناسبی به این طرح اختصاص دهیم تا کمکی به کتاب‌فروشی‌ها باشد.

وی با تاکید بر مشارکت روستاها در برنامه‌های هفته کتاب سی وچهارم گفت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ظرفیت‌های زیادی برای خدمت‌رسانی در روستاها دارند و می‌توانیم از طریق این دو نهاد، برنامه‌ها را به مناطق روستایی نیز گسترش دهیم. در دوره‌های مختلف، برخی شهرها و روستاها در جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و طرح پایتخت کتاب ایران فعال بوده‌اند و به‌عنوان برگزیده انتخاب شده‌اند. باید این شهرها و روستاها را بیشتر مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه فرصت بروز و ظهور ظرفیت‌های آنها در همین برنامه‌ها فراهم می‌شود. باشگاه‌های کتاب‌خوانی نیز که در دوره‌های مختلف شکل گرفته‌اند، باید دوباره فعال شوند و مشوق‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود. مروجان کتاب‌خوانی نیز باید مورد توجه باشند. در هر استان مروجان فعال و گروه‌های مردم‌نهادی وجود دارند که برای ترویج کتاب‌خوانی تلاش می‌کنند. باید به این گروه‌ها توجه کنیم و اگر به کتاب نیاز دارند، کتاب در اختیارشان قرار دهیم.

دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب به برگزاری داوری جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در استان‌ها اشاره کرد و ادامه داد: داوری جایزه کتاب سال در پنج استان در حال انجام است و تلاش می‌کنیم آیین اهدای جوایز به برگزیدگان و شایستگان تقدیر چهل‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نیز در هفته کتاب پیش رو برگزار شود.

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت انجمن‌ها، تشکل‌ها و صنوف مختلف در برگزاری برنامه‌های هفته کتاب سی و چهارم بیان کرد: نشست‌های تخصصی مرتبط با بخش‌های مختلف صنعت نشر باید از سوی انجمن‌ها، تشکل‌ها و صنوف تخصصی برگزار شوند. ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران بیشتر نقش راهبری، دبیرخانه‌ای و تسهیل‌گری خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم کارها به انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط واگذار شود. باید تسهیل‌گری کنیم تا برنامه‌ها با مشارکت دستگاه‌ها، نهادها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و صنوف مرتبط برگزار شوند.

در ادامه این نشست مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها سوالات و نظرات خود را مطرح کردند که توسط دبیر سی وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده شد.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.