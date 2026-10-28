امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های فشرده و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، فردا پنجشنبه هفتم آبان‌ماه، از ساعت ۱۵ الی ۱۷، تعداد ۱۴۴۸ ورزشکار دانش‌آموز در رشته اصیل ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای، در فضایی معنوی و پرشور در میدان تاریخی امام (ره) اصفهان به اجرای برنامه و حرکات هماهنگ خواهند پرداخت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ویژگی‌های برجسته این رویداد ملی تصریح کرد: یکی از بخش‌های بسیار ارزشمند و اثرگذار این همایش بزرگ، اجرای هم‌زمان ۱۶۸ مرشد زورخانه است که این برنامه به یاد و نام ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب تدارک دیده شده است تا یاد و خاطره شهدای گران‌قدر میهن اسلامی بار دیگر در فضای تاریخ‌ساز میدان نقش‌جهان طنین‌انداز شود.

وی همچنین از عزم جدی این اداره‌کل برای جاودانەسازی این رویداد خبر داد و گفت: با توجه به مصوبات نشست‌های ستاد برگزاری این رویداد عظیم، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان بلافاصله پس از برگزاری مراسم، اقدامات و روند قانونی لازم را جهت ثبت ملی این رویداد فاخر در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به سرانجام خواهد رساند.

هم‌افزایی نهادهای مختلف برای برگزاری باشکوه رویداد

کرم‌زاده در ادامه با تأکید بر اینکه برگزاری چنین برنامه‌های فاخری نیازمند هم‌افزایی بین‌بخشی است، افزود: این رویداد عظیم به همت، همکاری و تلاش همه‌جانبه نهادهای مختلف از جمله اداره‌کل ورزش و جوانان استان، فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌کل آموزش‌وپرورش، شهرداری اصفهان و سازمان بسیج ورزشکاران به مرحله اجرا درمی‌آید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ابراز کرد: علاوه بر آیین باشکوه ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای دانش‌آموزان، برنامه‌های جانبی جذابی همچون رژه اسب‌های اصیل چوگان نیز در میدان امام (ره) اصفهان برگزار خواهد شد تا گردشگران و شهروندان اصفهانی، جلوه‌های دیگری از تاریخ، تمدن و ورزش‌های کهن این مرز و بوم را به نظاره بنشینند.