صعود صفری و محمودی به نیمه نهایی؛ مبارزه خاک خواه برای مدال برنز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی اردن در جریان است،امروز (چهارشنبه) دو ملی پوش کشورمان به نیمه نهایی صعود کردند و یک جودوکار هم برای کسب مدال برنز مبارزه خواهد کرد.



در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم بانوان، سمیرا خاک‌خواه در نخستین دیدار خود برابر مارینا آژینو از قبرس به برتری رسید و راهی دور بعد شد. او در ادامه مقابل هدیل العالمی از اردن شکست خورد و باید در جدول شانس مجدد به مصاف اسراء خریسات دیگر نماینده اردن و با برتری برابر وی باید برای مدال برنز مبارزه کند.



در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم بانوان، مهشید صفری کار خود را با پیروزی برابر شاهد الشریف از اردن آغاز کرد. او در مبارزه بعدی نیز مقابل ریما السدیری از عربستان سعودی به برتری رسید و جواز حضور در مرحله ماقبل فینال را کسب کرد.



در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم مردان نیز ابوالفضل محمودی در نخستین مبارزه خود برابر هشام الزربا به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. نماینده ایران در ادامه رقابت‌ها مقابل هیثم المزایده از اردن به میدان رفت و پس از کسب پیروزی باید با المهند محمد جغلف از مراکش مبارزه کند.