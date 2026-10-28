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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

معرفی هیئت داوران بخش «فیلم بلند» جشنواره فیلم مقاومت

معرفی هیئت داوران بخش «فیلم بلند» جشنواره فیلم مقاومت

اعضای هیئت داوران بخش‌ «فیلم سینمایی بلند» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد، در آستانه برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، اعضای هیئت داوران بخش «فیلم سینمایی بلند» این رویداد سینمایی معرفی شدند.

بر این اساس علیرضا زرین‌دست، کمال تبریزی، کاظم هژیرآزاد، محمدباقر اعلمی، بهمن حبشی، محمدرضا مصباح، محیا دهقانی، هفت عضو هیئت داوران بخش فیلم بلند جشنواره نوزدهم هستند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد. آئین افتتاحیه این دوره از جشنواره نیز هفتم آبان‌ در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6992668
ندا زنگینه

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