رونمایی از پوستر هفته کتاب در روستای گردشگری «ورکانه» همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر چهارشنبه در آیین شادپیمایی و رونمایی از پوستر هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که با همکاری بخشداری و دهیاری روستای «ورکانه» برگزار شد با قدردانی از مشارکت نهادهای محلی، بر اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و نقش آن در ارتقای دانش و آگاهی جامعه تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر دستگاه‌های فرهنگی به ترویج کتاب‌خوانی بیان کرد: هر ساله برنامه‌هایی با هدف پاسداشت کتاب و کتاب‌خوانی برگزار می‌شود تا زمینه انتقال مفاهیم فرهنگی و افزایش آگاهی و دانش عمومی فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با یادآوری ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری روستای ورکانه و زادگاه پروفسور «توفیق موسیوند» این روستا را یکی از بسترهای ارزشمند برای برگزاری رویدادهای فرهنگی دانست و افزود: انتخاب ورکانه برای رونمایی از پوستر هفته کتاب با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و گردشگری این منطقه فرصتی مناسب برای پیوند فعالیت‌های فرهنگی با ظرفیت‌های بومی استان است.

توسعه فرهنگی روستاها همگام با عمران و آبادانی

بخشدار مرکزی همدان در ادامه در این مراسم با تاکید بر اینکه توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که ذهن و اندیشه نسل دانش‌آموز همگام با پیشرفت‌های جامعه رشد کند، گفت: در کنار توجه به توسعه عمرانی روستاها نگاه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی داریم و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت محلات و مشارکت مردم، برنامه‌های موثری در این حوزه اجرا کنیم.

محمد حسن دهبانی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی روستای هدف گردشگری ورکانه از ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی به عنوان یکی از محورهای توسعه فرهنگی منطقه یاد کرد و با اشاره به اینکه ورکانه به عنوان زادگاه پروفسور توفیق موسیوند از چهره‌های برجسته علمی کشور و مخترع قلب مصنوعی نامزد ثبت جهانی است، اظهار کرد: این روستا ظرفیت‌های ارزشمندی برای معرفی فرهنگ و هویت بومی دارد.

وی با تاکید بر ضرورت الگوسازی از چهره‌های موفق علمی برای نسل جوان تصریح کرد: امیدواریم دانش‌آموزان با الگوبرداری از شخصیت‌هایی همچون پروفسور موسیوند مسیر علم‌آموزی و پیشرفت را با جدیت دنبال کنند.

بخشدار مرکزی همدان همچنین با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در فرایند ثبت جهانی این روستا خاطرنشان کرد: تقویت امکانات فرهنگی از جمله کتابخانه می‌تواند نقش موثری در ارتقای جایگاه فرهنگی ورکانه و تکمیل الزامات مرتبط با ثبت جهانی آن ایفا کند.