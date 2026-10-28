صیانت از اراضی ملی سمنان؛ تأکید دستگاه قضا بر رفع تصرفات غیرقانونی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری ظهر چهارشنبه در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی در محل دادگستری سمنان، حفاظت از منابع ملی و طبیعی را از اولویت‌های دستگاه‌های مسئول دانست و بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان سمنان در حوزه اراضی اظهار کرد: زمین‌هایی که قابلیت کشت، بهره‌برداری و استفاده عمومی دارند، به‌ویژه اراضی واقع در حریم شهرها و محدوده‌های مستعد بهره‌برداری، باید با دقت و حساسیت بیشتری حفاظت شوند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه اراضی ملی و منابع طبیعی از سرمایه‌های عمومی محسوب می‌شوند، افزود: دستگاه‌های متولی موظفند در چارچوب اختیارات قانونی خود از هرگونه تصرف و بهره‌برداری غیرمجاز جلوگیری کرده و اقدامات لازم را برای صیانت از حقوق عمومی انجام دهند.

اکبری همچنین بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی، جنگل‌ها، گونه‌های گیاهی و جانوری و منابع آبی استان تأکید کرد و خواستار پیگیری پیشنهادهای کمیته فرعی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و رفع موانع موجود در این حوزه شد.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با کشاورزی و امور اراضی، تصریح کرد: پرونده‌های دارای نقص باید بررسی و تکمیل شوند و دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه اداره‌کل جهاد کشاورزی و مجموعه امور اراضی استان، پیگیری لازم را برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و وصول اجور و مطالبات معوق انجام دهند.