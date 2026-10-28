به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده، ظهر چهارشنبه در رویداد «سها» در یزد با اشاره به جایگاه زنان در تمدن ایرانی ـ اسلامی اظهار کرد: زنان در تاریخ ایران همواره در عرصه‌های مختلف از جمله حکمرانی، مشاوره، کارآفرینی و فعالیت‌های اجتماعی نقش داشته‌اند و برخلاف برخی تصورات، حضور آنان محدود به حاشیه نبوده است.

وی با اشاره به جایگاه زنان در آموزه‌های اسلامی افزود: در فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی، نمونه‌های برجسته‌ای از نقش‌آفرینی زنان وجود دارد که باید به نسل جدید معرفی شود تا دختران با شناخت این پیشینه، به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود باور داشته باشند.

حکیم‌زاده با بیان اینکه معرفی الگوهای تاریخی و دینی به دختران اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: زنان در روایت‌های تاریخی و دینی، از جمله در داستان‌های قرآنی، نقش‌های مهمی بر عهده داشته‌اند و این ظرفیت باید در تربیت نسل جدید مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت پرهیز از دوگانه‌سازی میان زندگی خانوادگی و فعالیت اجتماعی زنان گفت: گاهی این تصور ایجاد می‌شود که زنان باید میان تحصیل، اشتغال و تشکیل خانواده یکی را انتخاب کنند، در حالی که این مسئولیت‌ها لزوماً در تقابل با یکدیگر نیستند و زنان می‌توانند در حوزه‌های مختلف به موفقیت برسند.

وی ادامه داد: زنان ایرانی توانایی آن را دارند که در کنار ایفای نقش در خانواده، در عرصه‌های علمی، اقتصادی و مدیریتی نیز حضور مؤثر داشته باشند. معرفی زنان موفق و کارآفرین می‌تواند به دختران جوان نشان دهد که برای پیشرفت، ناچار به کنار گذاشتن ارزش‌ها و مسئولیت‌های خانوادگی خود نیستند.

حکیم‌زاده با اشاره به تجربه شخصی خود در مسیر تحصیل و اشتغال و با تأکید بر اهمیت انتقال تجربه زنان موفق به نسل جوان افزود: دختران باید بدانند که می‌توانند با برنامه‌ریزی، اراده و شناخت توانایی‌های خود، در مسیر تحصیل و اشتغال پیشرفت کنند و هم‌زمان برای خانواده نیز نقش مؤثری داشته باشند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به نقش زنان در حکمرانی گفت: در روایت قرآنی از ملکه سبا، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری مبتنی بر مشورت و خردورزی دیده می‌شود که می‌تواند برای تبیین ظرفیت زنان در عرصه مدیریت و حکمرانی مورد توجه قرار گیرد.

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: زنان ایرانی در روزهای سخت نشان داده‌اند که تا چه اندازه به سرزمین خود وفادار هستند و در حفظ انسجام و پایداری کشور نقش دارند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت خودباوری در میان دختران خاطرنشان کرد: باید به دختران آموزش دهیم که می‌توانند در عرصه‌های مختلف به موفقیت برسند و در عین حال، نقش خود را در خانواده و جامعه به‌خوبی ایفا کنند.