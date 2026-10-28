به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه هشتمین کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای که در تالار پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان برگزار شد، صنعت بازی‌های رایانه‌ای را از حوزه‌های پیشرو و مبتنی بر خلاقیت، آزادی اندیشه و ریسک‌پذیری دانست و اظهار داشت: جوانان و نخبگان این مرز و بوم از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در صنعت بازی‌سازی برخوردارند و وظیفه مسئولان این است که به‌جای تحمیل دستورالعمل‌های خشک، غیرمنعطف و بروکراسی‌های پیچیده اداری، بستر را برای رقابت و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم کنند.

استاندار اصفهان یکی از جدی‌ترین موانع پیش روی فعالان این صنعت را ناپایداری شبکه اینترنت و مشکلات دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی برشمرد و افزود: بازی‌سازان برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی به زیرساخت‌های ارتباطی پایدار نیاز دارند و دستگاه‌های متولی باید برای رفع اختلال‌ها و موانع موجود تدابیر فوری و مؤثری بین0دیشند.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تأمین مالی کسب‌وکارهای نوآورانه تأکید کرد و گفت: استعداد بازی‌سازان جوان نباید پشت درهای ضمانت‌های سنگین بانکی، سفته‌بازی و کاغذبازی‌های فرسایشی متوقف شود؛ لذا ایجاد ارتباط مؤثر میان استودیوهای مستقل، تیم‌های خلاق و سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی، کلید توسعه این صنعت است.

اصفهان کانون روایت فرهنگ و تمدن ایرانی در فضای دیجیتال است

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه درخشان تمدنی و میراث فرهنگی کهن اصفهان، این کلان‌شهر را بستری بی‌نظیر برای تولید بازی‌های رایانه‌ای رقابت‌پذیر و فاخر توصیف کرد و ادامه داد: ادبیات و تاریخ ایران‌زمین سرشار از روایت‌های حماسی، عرفانی و ارزش‌های اصیل اخلاقی است که می‌توان با بهره‌گیری از آن‌ها، بازی‌هایی جذاب با درون‌مایه ترویج کرامت والدین، احترام به سالمندان و هویت ملی تولید کرد تا علاوه بر سرگرمی، در انتقال پیام‌های فرهنگی نیز اثرگذار باشند.

وی با بیان اینکه قلمرو نفوذ کشورها دیگر صرفاً به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: توانایی تأثیرگذاری فرهنگی و حضور فعال در عرصه‌های نوین فناوری، تعیین‌کننده جایگاه ملت‌هاست و فاصله میان سرعت سرسام‌آور تحولات فناوری و شیوه‌های سنتی مدیریت فرهنگی، یکی از چالش‌های جدی امروز است که سیاست‌گذاران باید خود را با آن تطبیق دهند.

بازی‌وارسازی راهکاری نوین برای حل مسائل شهری و تحول آموزشی است

استاندار اصفهان با اشاره به کاربردهای فراتر از سرگرمی بازی‌های رایانه‌ای خاطرنشان کرد: استفاده از سازوکارهای بازی‌وارسازی (Gamification) می‌تواند تحولی شگرف در نظام آموزشی، ارتقای سلامت روان جامعه و حتی حل مسائل شهری به ارمغان آورد و از این ظرفیت می‌توان در بهبود خدمات شهری، مدیریت ترافیک و بهینه‌سازی حوزه‌هایی نظیر مدیریت پسماند بهره گرفت.

جمالی‌نژاد در پایان با تأکید بر لزوم کاربردی بودن خروجی‌های هشتمین کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای تصریح کرد: انتظار می‌رود این رویداد علمی صرفاً به ارائه و بایگانی مقالات دانشگاهی محدود نشود، بلکه با مطالبه‌گری دقیق، راهکارهای عملیاتی و پیشنهادات اجرایی را برای رفع موانع این صنعت ارائه دهد تا مسئولان بتوانند در مسیر حمایت واقعی از جوانان گام بردارند.