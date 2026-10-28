حبیبی: ایثار شهدای سلامت و دانشگاهیان نماد تعهد به مردم و ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی ظهر چهارشنبه در اجلاسیه شهدای سلامت کردستان در سنندج، با گرامیداشت یاد شهدای این عرصه اظهار کرد: جامعه پزشکی همواره در شرایط دشوار در کنار مردم بوده و پزشکان، پرستاران و نیروهای امدادی حتی در موقعیت‌هایی که جانشان در معرض خطر قرار داشته، خدمت به بیماران را کنار نگذاشته‌اند.

وی با اشاره به سابقه حضور کادر درمان در دوران دفاع مقدس افزود: پزشکان و پرستاران در نزدیکی خطوط مقدم مستقر می‌شدند، بیمارستان‌های صحرایی راه‌اندازی می‌کردند و در کنار رزمندگان به مداوای مجروحان می‌پرداختند؛ رویکردی که در دوران همه‌گیری کرونا نیز با جلوه‌های دیگری از ایثار تداوم یافت.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با یادآوری فداکاری کادر درمان در روزهای ابتدایی شیوع کرونا بیان کرد: در شرایطی که شناخت چندانی از بیماری وجود نداشت و حتی نزدیکان بیماران امکان حضور در کنار آنان را نداشتند، پزشکان و پرستاران در مراکز درمانی ماندند و به مراقبت از مبتلایان ادامه دادند.

حبیبی با اشاره به شهادت نرجس خانعلی‌زاده، پرستار ۲۴ ساله در روزهای آغازین شیوع کرونا در اسفند ۱۳۹۸، گفت: ازخودگذشتگی نیروهای درمان در آن روزها نشان داد که تعهد حرفه‌ای و احساس مسئولیت در برابر جان انسان‌ها، بر نگرانی‌های شخصی و دشواری شرایط غلبه می‌کند.

وی همچنین به نمونه‌هایی از فداکاری پزشکان و پرستاران اشاره کرد و افزود: برخی پزشکان با وجود کهولت سن یا مشکلات جسمی، برای ضدعفونی محیط‌های بیمارستانی و رسیدگی به بیماران وارد میدان شدند و شماری دیگر نیز با وجود نداشتن مسئولیت مستقیم در یک مرکز درمانی، به محض اطلاع از نیاز آن مرکز، برای کمک حاضر شدند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ادامه داد: پزشکی که با وجود شکستگی پا در روزهای تعطیلات حاضر نشد خدمت به مردم را به تعویق بیندازد یا پرستاری که در اوج خطر به مراقبت از بیماران ادامه داد، نمونه‌هایی از روحیه ایثار در جامعه سلامت هستند.

حبیبی با بیان اینکه وجه مشترک شهدای دفاع مقدس و شهدای حوزه سلامت، مقدم دانستن مسئولیت و منافع مردم بر آسایش شخصی است، خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا نیز با تربیت چنین فرزندانی، الگویی برای نسل جوان، دانشگاهیان و جامعه به شمار می‌روند و پاسداشت آرمان شهدا باید در رفتار و عملکرد روزانه ما نمود داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات منتسب به رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، اظهار کرد: به گفته وی، دانشگاهیان، دانشمندان، فرماندهان نظامی، نیروهای مسلح و مراکز علمی و درمانی کشور نیز در زمره اهداف این حملات قرار گرفتند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت مدعی شد که در جریان این حملات، صدها مرکز دانشگاهی و درمانی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند و حتی آمبولانس‌ها نیز هدف قرار گرفتند.

حبیبی با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی افزود: انسجام مردم در شرایط جنگی، یکی از عوامل تقویت توان کشور بود و برخلاف آنچه دشمنان دنبال می‌کردند، فشارها نتوانست پیوند ملت ایران را از بین ببرد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر نقش علم در قدرت کشور، گفت: هدف قرار گرفتن دانشگاه‌ها و دانشمندان نشان می‌دهد که ظرفیت علمی از مؤلفه‌های مهم توانمندی ایران است و حفظ این ظرفیت و تقویت همدلی میان مردم و دانشگاهیان اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پایان، با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدای سلامت و دانشگاهیان، اظهار کرد: ادامه مسیر این شهدا در گرو حفظ تعهد به مردم، تقویت مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی در همه شرایط است.