هواشناسی اصفهان: فردا هوا بارانی است

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نواحی غرب استان افزایش ابر و احتمال بارش خفیف وجود دارد، اظهار کرد: این شرایط از فردا پنجشنبه تا اوایل هفته آینده به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب ادامه می‌یابد و احتمال بارش برف در ارتفاعات غربی اصفهان نیز وجود دارد.

به گفته وی، سامانه بارشی همه مناطق به ویژه نیمه غربی استان از جمله شهرستان‌های بوئین میاندشت، خوانسار، چادگان، فریدن (داران) شهر اصفهان، اردستان، بادرود، دهاقان، دهق، لنجان، برخوار (دولت آباد)، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه، نیک آباد و هرند را در بر می‌گیرد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر و خیزش گردوخاک به صورت محلی در مناطق مستعد بر اثر وزش باد شدید، هشدار داد و گفت: بیشترین میانگین بارشی شبانه روز گذشته از ایستگاه پادنا علیای سمیرم با ۲.۴ میلیمتر بوده است.

معتمدی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: امروز خمینی شهر با دمای ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان نیز امروز در گرمترین ساعات به ۲۷ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا پنجشنبه به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.