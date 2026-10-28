به گزارش خبرنگار مهر، سردیس شهید دکتر مصطفی رستم‌پور ظهر چهارشنبه با هدف پاسداشت یاد و نام این پزشک شهید با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری در محوطه دانشگاه علوم پزشکی کردستان رونمایی شد.

شهید رستم‌پور سال ۱۳۳۳ در شهرستان بیجار متولد شد و پنجم دی‌ماه ۱۳۶۵ به جبهه اعزام شد تا در کنار رزمندگان و مجروحان جنگی به انجام وظیفه بپردازد.

این پزشک فداکار دهم دی‌ماه همان سال، هنگامی که در بیمارستان صحرایی ۵۲۸ سومار مشغول مداوای یکی از مجروحان بود، در پی بمباران شیمیایی به‌شدت مصدوم شد.

وی پس از انتقال به بیمارستان سن آنتوان پاریس و بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه، پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۶۵، پس از ۳۵ روز تحمل عوارض ناشی از استنشاق گاز خردل، به شهادت رسید.

پیکر این شهید مدافع سلامت در شهرستان بیجار به خاک سپرده شد و یاد و نام او به‌عنوان پزشکی که در مسیر درمان مجروحان جنگی جان خود را از دست داد، در تاریخ ایثار و فداکاری جامعه پزشکی کردستان ماندگار شده است.