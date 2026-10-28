به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان و جمعی از مدیران و مسئولان مدارس سمای استان، با قدردانی از تلاش‌های جامعه دانشگاهی و فرهنگیان در عرصه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: جایگاه علم، آموزش و تربیت در معارف دینی جایگاهی بی‌بدیل است و تلاش برای پرورش نسل آینده از ارزشمندترین مسئولیت‌های اجتماعی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مؤلفه‌های اساسی رشد فردی و اجتماعی، چهار شاخص ایمان و توحید، نشاط روحی، ایده‌پردازی و نوآوری و قوت اراده را از عوامل مهم بالندگی نسل جوان دانست و افزود: این مؤلفه‌ها باید در برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس و دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

ایمان و خودباوری؛ زیربنای تربیت نسل جوان

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، ایمان به مبدأ الهی و باور به توحید را نخستین و مهم‌ترین مؤلفه رشد انسان عنوان کرد و گفت: قدرت‌های استکباری به این نتیجه رسیده‌اند که خداباوری و بیداری ملت‌ها منافع نامشروع آنان را به خطر می‌اندازد؛ ازاین‌رو، برای تضعیف باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جوامع تلاش می‌کنند.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی در احیای دین‌داری در جهان معاصر، تصریح کرد: مراکز آموزشی باید در برابر هجمه‌های فرهنگی و اعتقادی دشمن نقش‌آفرینی کنند و زمینه تقویت ایمان، هویت دینی و خودباوری را در نسل نوجوان و جوان فراهم آورند.

وی نشاط روحی و درونی را دومین عامل پیشرفت دانست و با تأکید بر اینکه خمودگی و تنبلی مانع رشد و کارآمدی است، افزود: معلمان، استادان و مدیران آموزشی زمانی می‌توانند در تربیت و هدایت دیگران موفق باشند که خود از نشاط معنوی، فردی و اجتماعی برخوردار باشند.

نوآوری و اراده؛ دو رکن پیشرفت علمی

امام‌جمعه رشت با تأکید بر ضرورت تقویت خلاقیت و ایده‌پردازی در محیط‌های آموزشی، اظهار کرد: روزمرگی و نداشتن افق روشن، مانع حرکت رو به جلو می‌شود؛ درحالی‌که جهان امروز در اختیار ایده‌پردازان و صاحبان اندیشه است.

وی با اشاره به تحولات فناوری و گسترش هوش مصنوعی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین برای توسعه دانش و بهبود مدیریت تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها و مدارس نباید از تحولات علمی و فناوری عقب بمانند، بلکه باید با پرورش ذهن‌های خلاق و نوآور، زمینه پیشرفت کشور را فراهم کنند.

آیت‌الله فلاحتی قوت اراده را چهارمین مؤلفه رشد و تعالی انسان برشمرد و افزود: ضعف اراده می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌ها و چالش‌های خانوادگی و اجتماعی شود؛ ازاین‌رو، باید شخصیت دانش‌آموزان و دانشجویان بر پایه عزم، استقامت و اراده‌ای مستحکم شکل بگیرد.

خدمت به میهن، افتخار نسل نخبگان است

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در ادامه با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان، بر ضرورت تقویت خودباوری و هویت ملی در میان جوانان تأکید کرد و گفت: مفاخر علمی ایران در حوزه‌هایی همچون ریاضیات، فلسفه، نجوم و فیزیک نقش برجسته‌ای در تاریخ علم داشته‌اند و نسل جوان باید با شناخت این پیشینه، توانایی‌های خود را باور کند.

وی با بیان اینکه خدمت به میهن از افتخارات بزرگ نخبگان است، خاطرنشان کرد: در کنار تقویت روحیه خودباوری، نظام اسلامی نیز وظیفه دارد زمینه تأمین شأن، رفاه و نیازهای نخبگان را فراهم کند.

آیت‌الله فلاحتی همچنین با اشاره به برخی انگیزه‌های مهاجرت، شهرت‌طلبی، ثروت‌اندوزی و تمایلات مادی را از عواملی دانست که می‌توانند بر تصمیم افراد تأثیر بگذارند و بر ضرورت توجه به ارزش‌های علمی، اخلاقی و مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

تربیت دینی با محبت و گفت‌وگوی صادقانه محقق می‌شود

امام‌جمعه رشت با تأکید بر مسئولیت معلمان و مربیان در انتقال مفاهیم دینی و اخلاقی به نسل جوان، گفت: باورهای دینی با بخشنامه، برخورد تند و عصبانیت در افراد نهادینه نمی‌شود، بلکه ارتباط عاطفی، زبان محبت و گفت‌وگوی صادقانه با نوجوانان و جوانان در این مسیر نقش اساسی دارد.

وی با بیان اینکه آموزش نباید به انتقال دانش در رشته‌هایی مانند فیزیک، شیمی و ریاضی محدود شود، افزود: تربیت اخلاقی و تقویت باورهای توحیدی باید در کنار آموزش علمی مورد توجه قرار گیرد تا دانش‌آموزان و دانشجویان علاوه بر دانش تخصصی، از بنیان‌های اخلاقی و اعتقادی مستحکمی برخوردار شوند.

مراکز علمی در برابر رخنه دشمن هوشیار باشند

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در بخش پایانی سخنان خود با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای تضعیف مراکز آموزشی و تحقیقاتی، اظهار کرد: یکی از اهداف دشمنان، ایجاد رکود و تعطیلی مراکز علمی، آزمایشگاهی و دانشگاهی است؛ زیرا رشد علمی و افزایش آگاهی جامعه می‌تواند مانع تحقق اهداف سلطه‌طلبانه آنان شود.

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، آموزش حضوری و ارتباط مستقیم معلم با دانش‌آموز و استاد با دانشجو را در شکل‌گیری شخصیت نسل جوان مؤثر دانست و تصریح کرد: مدارس و دانشگاه‌ها باید پرچمدار تربیت نسلی باایمان، بااراده، خلاق و برخوردار از استعدادهای علمی باشند.