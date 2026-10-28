پورذهبی: مدافعان سلامت با ایثار خود به بیماران خدمت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی ظهر چهارشنبه در اجلاسیه گرامیداشت ۲۵ شهید مدافع سلامت استان کردستان در سنندج، با اشاره به نقش جامعه درمانی در عبور از بحران کرونا اظهار کرد: پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در روزهای دشوار همه‌گیری با تمام توان در میدان خدمت حضور داشتند و ازخودگذشتگی آنان در آن مقطع به‌خوبی نمایان شد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فعالان حوزه درمان، دلسوزی واقعی برای بیماران است، افزود: ارزش خدمات پزشکی و پرستاری تنها به دانش و تخصص محدود نمی‌شود، بلکه توجه انسانی به بیمار و تلاش برای نجات جان او، فارغ از سن، موقعیت اجتماعی و جایگاه فرد، اهمیت اساسی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به بازدیدهای خود از مراکز درمانی استان عنوان کرد: در مراجعات مختلف به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، چه در برنامه‌های از پیش تعیین‌شده و چه در سرکشی‌های سرزده، شاهد تلاش مستمر کارکنان بهداشت و درمان و روحیه جهادی آنان در خدمت‌رسانی به مردم بوده‌ایم.

پورذهبی ادامه داد: صرف وقت، تحمل دشواری‌ها و تلاش شبانه‌روزی برای رسیدگی به بیماران، جلوه‌هایی از ایثار جامعه سلامت است که می‌توان آن را مصداق جهاد در راه خدا و خدمت به بندگان او دانست.

وی با اشاره به دشواری‌هایی که استان کردستان در سال‌های اخیر پشت سر گذاشته است، خاطرنشان کرد: کادر درمان در مقاطع حساس، به‌ویژه در موج‌های سنگین کرونا، مسئولیت خود را با تعهد و فداکاری انجام دادند و نقش مهمی در مراقبت از سلامت مردم ایفا کردند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره ۲۵ شهید مدافع سلامت استان، از تلاش مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، خانواده‌های شهدا و ایثارگران حوزه سلامت در مسیر خدمت به جامعه قدردانی کرد.