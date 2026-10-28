حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اضافه شدن اتوبوس‌های جدید از سوی شهرداری تهران بر بهبود خدمات‌رسانی به مردم، اظهار کرد: هر اندازه وسایل حمل‌ونقل عمومی راحت‌تر، سهل‌الوصول‌تر و متنوع‌تر باشند، استفاده مردم از این ناوگان افزایش پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل عمومی از یک سو به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند و از سوی دیگر، مانع از اتلاف عمر مردم در ترافیک سنگین و طاقت‌فرسای تهران می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور، تصریح کرد: موضوع صرفه‌جویی در مصرف بنزین، گاز و برق از جمله ضرورت‌هایی است که در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از اقدام شهرداری تهران برای واردات متروباس‌ها، افزود: اقدام شهرداری تهران در میانه جنگ و تلاش دشمن برای محاصره ایران، گامی رو به جلو در جهت خدمت رسانی به شهروندان است.

سلیمی تأکید کرد: توسعه و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند در کاهش مصرف بنزین و مدیریت بهتر انرژی مؤثر باشد و در کنار آن، زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم کند.