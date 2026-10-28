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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

ورود متروباس‌ها در میانه جنگ، مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموار می‌کند

ورود متروباس‌ها در میانه جنگ، مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموار می‌کند

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اضافه شدن اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، گفت: هر اندازه وسایل حمل‌ونقل عمومی راحت‌تر باشند، آلودگی هوا و ترافیک کاهش می‌یابد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اضافه شدن اتوبوس‌های جدید از سوی شهرداری تهران بر بهبود خدمات‌رسانی به مردم، اظهار کرد: هر اندازه وسایل حمل‌ونقل عمومی راحت‌تر، سهل‌الوصول‌تر و متنوع‌تر باشند، استفاده مردم از این ناوگان افزایش پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل عمومی از یک سو به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند و از سوی دیگر، مانع از اتلاف عمر مردم در ترافیک سنگین و طاقت‌فرسای تهران می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور، تصریح کرد: موضوع صرفه‌جویی در مصرف بنزین، گاز و برق از جمله ضرورت‌هایی است که در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از اقدام شهرداری تهران برای واردات متروباس‌ها، افزود: اقدام شهرداری تهران در میانه جنگ و تلاش دشمن برای محاصره ایران، گامی رو به جلو در جهت خدمت رسانی به شهروندان است.

سلیمی تأکید کرد: توسعه و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند در کاهش مصرف بنزین و مدیریت بهتر انرژی مؤثر باشد و در کنار آن، زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم کند.

کد مطلب 6992699
زهرا علیدادی

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