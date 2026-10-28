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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

تصادف در جاسک راکب موتورسیکلت را راهی بیمارستان کرد

تصادف در جاسک راکب موتورسیکلت را راهی بیمارستان کرد

جاسک - مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک گفت: برخورد پژو پارس با موتورسیکلت در مرکز شهر جاسک موجب مصدومیت راکب و انتقال وی به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) شد.

محمود پابرجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تصادف یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با موتورسیکلت در مرکز شهر جاسک منجر به مصدومیت راکب موتورسیکلت شد.

وی افزود: این حادثه در مقابل اداره صنعت، معدن و تجارت جاسک رخ داد و مصدوم توسط نیروهای پایگاه اورژانس ۱۱۵ مرکز شهر به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک با اشاره به عوامل مؤثر در تصادفات موتورسواران، گفت: سرعت بیش از حد موتورسیکلت‌ها، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و صحبت کردن رانندگان خودرو با تلفن همراه هنگام رانندگی از جمله عوامل بروز چنین حوادثی است.

پابرجا بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی برای کاهش خطرات ناشی از تصادفات تأکید کرد.

کد مطلب 6992701

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