تصادف در جاسک راکب موتورسیکلت را راهی بیمارستان کرد

محمود پابرجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تصادف یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با موتورسیکلت در مرکز شهر جاسک منجر به مصدومیت راکب موتورسیکلت شد.

وی افزود: این حادثه در مقابل اداره صنعت، معدن و تجارت جاسک رخ داد و مصدوم توسط نیروهای پایگاه اورژانس ۱۱۵ مرکز شهر به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک با اشاره به عوامل مؤثر در تصادفات موتورسواران، گفت: سرعت بیش از حد موتورسیکلت‌ها، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و صحبت کردن رانندگان خودرو با تلفن همراه هنگام رانندگی از جمله عوامل بروز چنین حوادثی است.

پابرجا بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی برای کاهش خطرات ناشی از تصادفات تأکید کرد.