به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر چم‌وخم خرید لباس دخترانه برای کوچولوها را ندانید، ناگهان به خودتان می‌آیید و می‌بینید که جلوی کوهی از لباس کوچک ایستاده‌اید که فروشنده برایتان ردیف کرده و انتخاب از میان آن‌ها بسیار دشوار است. تنوع لباس‌های دخترانه با طرح و رنگ جذاب در بازار کم نیست و اگر فقط همین معیارها را در نظر داشته باشید، ممکن است با لباسی به خانه برگردید که فروشنده متقاعدتان کرده بخرید؛ غافل از این‌که بعد از چند بار شستشو شل می‌شود یا رنگ اصلی‌اش را از دست می‌دهد.

در این مطلب مهم‌ترین نکات در انتخاب لباس برای دختربچه‌ها را با شما در میان می‌گذاریم، نکاتی که شک داریم فروشنده‌ها به شما بگویند!

سایز معیار خوبی برای اندازه بودن لباس نیست

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در خرید لباس دخترانه برای کوچولوها، اعتماد چشم‌بسته به سایز روی برچسب لباس است. حتی در بین برندهای ایرانی هم سایزبندی لباس‌ها با یکدیگر فرق دارد و مثلاً ممکن است لباس سایز مدیوم یک برند، بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از لباس سایز مدیومی باشد که همین الان تن دخترتان است.

برای انتخاب دقیق لباس هم‌اندازه او، حتماً اندازه‌های مهمی مثل عرض سینه (زیر بغل تا زیر بغل)، دور ران، ارتفاع آستین و ... را در خانه اندازه‌گیری و همراه خود داشته باشید. هنگام خرید هم از فروشنده متر بخواهید تا بتوانید اندازه‌های لباس موردنظرتان را مطابقت بدهید.

هر پارچه نرمی باکیفیت نیست

دست کشیدن به پارچه یکی از تکنیک‌های سنتی برای پی بردن به کیفیت جنس هر لباسی است؛ اما کاملاً قابل‌اعتماد نیست. ممکن است یک لباس از این بررسی سربلند بیرون بیاید و به نظر برسد که پارچه نرمی دارد؛ اما بعد از یک‌ بار شستشو فرم و لطافت اولیه‌اش را از دست بدهد.

برای ارزیابی دقیق‌تر، در کنار لمس پارچه به جزئیاتی مثل بافت، تراکم و برچسب نحوه مراقبت از لباس توجه کنید. همچنین به تناسب پارچه لباس دخترانه با فصل و راحتی کودک در آن نیز توجه داشته باشید.

ارزان بودن لباس ممکن است به ضررتان ختم شود

خرید یک لباس ارزان یا چند دست لباس با بودجه یکی، ممکن است در ابتدا به سودتان تمام شود؛ مخصوصاً که با ورود دختربچه‌ها به سن رشد، دیگر نمی‌توان از لباس‌های قبلی استفاده کرد و هر چندوقت یک‌بار باید یک ست کامل لباس برایشان خرید. لباس‌های خیلی ارزان‌تر از عرف بازار (به نسبت کیفیت و دوخت) معمولاً زود رنگ خود را از دست می‌دهند، آب می‌روند یا دچار تغییر رنگ می‌شوند.

گاهی اوقات کمی هزینه بیشتر، جلوی خرید زودتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده را می‌گیرد و در بلندمدت به نفعتان است.

گول ظاهر لباس را نخورید؛ حواستان به جزئیات باشد

ممکن است یک لباس دخترانه رنگ و مدل جذابی داشته باشد و کودک هم با آن ارتباط برقرار کند؛ اما جزئیات پنهان آن باعث شود که بلااستفاده بماند. حتماً قبل از پرداخت هزینه، درزهای لباس و به‌ویژه زیر بغل‌ها و محل اتصال آستین‌ها و پاچه‌ها را خوب بررسی کنید و از محکم بودن دوخت آن‌ها مطمئن شوید. حتماً به داخل لباس هم دقت کنید و اگر درزهای زبر و ضخیم، لیبل‌های بزرگ و چندلایه و دوخت نامنظم دیدید، از خرید آن خودداری کنید. این جزئیات خشن، پوست کودک را آزار می‌دهند.

برای استفاده روزمره، فقط زیبایی را ملاک قرار ندهید

برخی از لباس‌های دخترانه در عکس و پشت ویترین حسابی جذاب هستند؛ اما ممکن است استفاده روزمره از آن‌ها کابوس باشد. برای این کاربرد، راحتی حرکت و مناسب بودن آن برای بازی و فعالیت بدنی کودک را در اولویت قرار دهید. لباس‌های تنگ، با پارچه‌های سنگین یا تزئینات زیاد، حرکت کودک را دشوار می‌کنند و مزاحم بازی او می‌شوند.

لباس‌های این‌چنینی را فقط برای مناسبت‌های خاص مثل تولد، مهمانی و ... انتخاب کنید و برای مهدکودک و استفاده روزمره، سراغ لباس‌های ساده، راحت و سبک بروید. برخی از این نوع لباس‌ها طرح‌ها و رنگ‌های جذابی دارند که می‌تواند هم کودک و هم شما را راضی کند.

برچسب نحوه شستشو را حتماً بررسی کنید

اگر برچسب نحوه شستشوی لباس دخترانه موردنظرتان محدودیت‌های زیادی دارد و دستورالعمل پیچیده‌ای در آن درج شده، از خرید آن صرف‌نظر کنید. این لباس برای شستشو، خشک و اتو کردن حسابی به دردسرتان می‌اندازد و به احتمال زیاد جنس حساس یا نامرغوبی دارد که بعد از چند بار شستشو کیفیت اولیه را از دست می‌دهد.

خرید لباس‌های کاربردی را فراموش نکنید

هر خانمی از سن کودکی گرفته تا بزرگسالی، به لباس‌های کاربردی نیاز دارد. لباس کاربردی طرح و مدل ساده و رنگ خنثی دارد و به همین دلیل به‌راحتی با لباس‌های دیگر هماهنگ می‌شود. در کنار خرید لباس‌های دارای طرح خاص، حتماً چند لباس کاربردی هم بخرید تا دفعات استفاده لباس‌های خاص بیشتر شود.

از جایی لباس دخترانه بخرید که همه نیازمندی‌هایتان را دارد

خرید از فروشگاه‌های معتبری که همه مدل و نوع لباس دخترانه از لباس ‌زیر گرفته تا لباس راحتی و مهمانی را عرضه می‌کنند، از نظر اقتصادی و زمانی به نفعتان است. این فروشگاه‌ها با تنوع و کیفیت خود شما را از مراجعه به چند مرکز خرید و صرف هزینه و وقت برای دسترسی به آن‌ها راحت می‌کنند.