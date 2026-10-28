به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، ظهر چهارشنبه در رویداد «سها» با اشاره به جایگاه تاریخی و اجتماعی زنان اظهار کرد: تاریخ ایران و اسلام سرشار از نمونه‌های اثرگذار از نقش‌آفرینی زنان است و شخصیت‌هایی همچون حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س)، الگوهایی از ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه زنان از ظرفیت‌های چندوجهی برای اثرگذاری در جامعه برخوردارند، افزود: در شرایطی که کشور با بحران‌های پیچیده و جنگ ترکیبی مواجه است، توانمندی زنان می‌تواند در عرصه‌های مختلف به تقویت انسجام اجتماعی و عبور از چالش‌ها کمک کند.

دهستانی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت بانوان تصریح کرد: امروز کشور بیش از گذشته به مشارکت و اثرگذاری زنان نیاز دارد و باید زمینه‌ای فراهم شود تا توانایی‌های آنان از سطح ویژگی‌های فردی فراتر رفته و به مزیت راهبردی برای کشور تبدیل شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با انتقاد از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای حضور اجتماعی زنان گفت: نباید به نام دین، محدودیت‌هایی ایجاد کنیم که زنان را به حاشیه براند؛ بلکه باید امکان حضور مؤثر آنان در عرصه‌های اجتماعی فراهم شود.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم زنان ایرانی، توانایی پیشرفت و مشارکت اجتماعی در کنار حفظ هویت و ریشه‌های فرهنگی است. این ظرفیت می‌تواند الگویی برای توسعه‌ای باشد که در کنار پیشرفت علمی، فناوری و اقتصادی، به هویت فرهنگی و اجتماعی نیز توجه دارد.

دهستانی با اشاره به نقش زنان در مدیریت چالش‌های اجتماعی بیان کرد: در شرایطی که خانواده‌ها و جامعه با مسائل متعددی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و تولیدی روبه‌رو هستند، نقش مادری و همسری زنان اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند و مسئولیت آنان در جامعه ایران، ابعاد ویژه‌ای دارد.

وی با تشریح سه مؤلفه مهم حکمرانی افزود: توسعه، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری سه مؤلفه مهم در اداره جامعه هستند که نقش زنان در هر سه حوزه تعیین‌کننده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد انسانی توسعه تصریح کرد: توسعه پایدار تنها به ساخت بزرگراه، کارخانه و شهرک صنعتی محدود نمی‌شود، بلکه کرامت انسانی و توجه به جایگاه زنان نیز از مؤلفه‌های اساسی آن است.

دهستانی اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و احساس تعلق را از عناصر سرمایه اجتماعی دانست و گفت: زنان در خانواده، جامعه و محیط کار نقش اثرگذاری دارند و تقویت جایگاه آنان می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی در سطح کشور منجر شود.

وی ادامه داد: صدای زنان باید بهتر شنیده شود و تلاش برای افزایش مشارکت و تقویت سرمایه اجتماعی در میان آنان با جدیت بیشتری دنبال شود.

دهستانی با اشاره به اهمیت تاب‌آوری اجتماعی خاطرنشان کرد: تاب‌آوری امروز صرفاً به معنای حفظ زیرساخت‌ها در برابر تهدیدها نیست، بلکه انسجام اجتماعی و بازگشت آرامش به خانواده‌ها و جامعه را نیز دربرمی‌گیرد. زنان و مادران می‌توانند با انتقال توان تاب‌آوری خود به خانواده، محله و محیط اجتماعی، نقش مهمی در عبور جامعه از شرایط دشوار داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت زنان اظهار کرد: برای استفاده از ظرفیت‌های بانوان، دو اقدام اساسی لازم است؛ نخست حمایت نهادی و دوم تقسیم عادلانه و منصفانه مسئولیت‌ها. نمی‌توان از توانمندی زنان سخن گفت، اما ابزار و فرصت لازم برای ایفای مسئولیت را در اختیار آنان قرار نداد.

وی با اشاره به تجربه حضور زنان در مسئولیت‌های مدیریتی افزود: فراهم کردن فرصت برای حضور بانوان در جایگاه‌های مدیریتی، امکان بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان را افزایش می‌دهد و می‌تواند به بهبود عملکرد در حوزه‌های مختلف منجر شود.

دهستانی با بیان اینکه یزد و زنان ایرانی در برخی ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی اشتراک دارند، تصریح کرد: اصالت، رواداری، مقاومت، هویت تاریخی و خیر اجتماعی از ویژگی‌هایی است که هم در فرهنگ یزد و هم در ظرفیت‌های زنان این سرزمین دیده می‌شود؛ ازاین‌رو، توجه به جایگاه بانوان و حمایت از نقش‌آفرینی آنان مسئولیتی مهم برای مدیران و مسئولان است.

وی با تأکید بر توانایی زنان در تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها گفت: بانوان این سرزمین ظرفیت ویژه‌ای برای عبور از شرایط دشوار و تبدیل چالش‌ها به فرصت دارند و باید از این توانمندی در مسیر پیشرفت کشور بهره گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت زنان در آینده کشور خاطرنشان کرد: زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نقش‌آفرین هستند و حمایت از کارآفرینان زن و فراهم کردن فرصت برای حضور مؤثر آنان می‌تواند به تقویت توانمندی‌های جامعه و توسعه استان یزد کمک کند.