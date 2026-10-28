به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: تهران امروز با ساختمان‌های بلند و شیشه‌ای چهره‌ای مدرن دارد، اما در دل این هیاهو گوشه‌های دنجی مانده که هنوز بوی گذشته می‌دهد. این عمارت‌ها نه فقط دیوار و سقف، که حافظه زنده شهر ما در تقابل با فراموشی است. در فصل پاییز و زمستان، وقتی خورشید کم‌جان می‌تابد، تماشای بازی نور و سایه روی گچ‌بری‌های قدیمی حس و حال عجیبی دارد. آسمان خاکستری شهر، تضاد دلنشینی با گرمای حسی می‌سازد که از داخل این خانه‌ها به آدم منتقل می‌شود. بازدید از این بناها در روزهای خنک، فرصتی عالی است تا از شلوغی روزمره فاصله بگیریم. پشت درهای چوبی این خانه‌ها می‌شود برای لحظاتی کوتاه، آرامش را در هنر و معماری جست‌وجو کرد. در اولین بخش از این سلسله گزارش، سراغ سه یادگار ارزشمند می‌رویم؛ «خانه حسین خداداد» با ساعت‌های خاطره‌انگیزش، «خانه مقدم» با حیاط و حوض فیروزه‌ای و «خانه کاظمی» با اصالت بافت قدیمی‌اش. اما این پایان راه نیست. ما در سه قسمت دیگر این گزارش، شما را به دیدن عمارت‌های شگفت‌انگیز دیگری در تهران می‌بریم که دیدنشان در این فصل، لذتی دوچندان دارد. پس همراه ما باشید و این گشت‌وگذار را از دست ندهید.

۱. خانه حسین خداداد جایی که زمان در آن ایستاده است (موزه زمان)

خانه حسین خداداد که به موزه زمان هم می‌گویند، نمونه‌ای تمام‌عیار از معماری دوره قاجار در قلب تهران است. این بنا که در اوایل قرن بیستم ساخته شده، با ویژگی‌های خاص خود، نگاه هر اهل تاریخ و هنر را به خود خیره می‌کند. اگر به تزئینات داخلی نگاه کنید، می‌توانید ترکیب زیبایی سبک‌های ایرانی و غربی را در کنار هم ببینید؛ ترکیبی که نشان از ذوق و سلیقه بالای مردم آن دوران دارد. حسین خداداد، که از صنعتگران و کارآفرینان برجسته بود، در سال ۱۳۴۲ این خانه را خرید و با دقت بازسازی کرد. او با اضافه کردن طبقه دوم، شکوه این بنا را بیشتر کرد. استادکاران ماهر در آن زمان با هنر خود، گچ‌بری‌های داخلی و خارجی را به سطح جدیدی از زیبایی رساندند. این تلاش‌ها باعث شد که خانه، نه فقط یک ساختمان، بلکه یک اثر هنری ماندگار باشد.

امروز این موزه با شماره ثبت ۱۰۸۶۸ در فهرست آثار ملی قرار دارد و به عنوان یک مرکز فرهنگی فعالیت می‌کند. در اینجا، مجموعه‌ای از ساعت‌های قدیمی و نوستالژیک قرار گرفته که تاریخچه ابزارهای زمان‌سنجی را روایت می‌کنند. این مکان برای دانشجویان و پژوهشگران، منبعی ارزشمند برای شناخت تاریخ علم و تکنولوژی است. موزه زمان با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، بستری برای آشنایی بیشتر با تاریخ غنی ایران فراهم کرده است. این خانه نماد تلاش یک فرد برای حفظ میراث فرهنگی است و به ما یادآوری می‌کند که چگونه باید در برابر تغییرات سریع مدرن، از آثار قدیمی محافظت کنیم. آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، نبش چهارراه پرزین بغدادی

۲. خانه مقدم؛ آرامش در میان حیاط‌های سنتی

خانه مقدم یکی از زیباترین نمونه‌های معماری سنتی است که با حیاط مرکزی و حوض فیروزه‌ای خود، چشم هر بیننده‌ای را می‌نوازد. این بنا با طراحی هوشمندانه، پیوند عمیقی میان فضای داخلی و فضای باز برقرار می‌کند. حیاط مرکزی در این خانه، قلب تپنده و فضای اصلی برای زندگی خانواده است که حس آرامش و هماهنگی را به تمام بخش‌ها می‌بخشد. تزئینات چوبی و آجری این خانه، اصالت زندگی اشراف در دوران قاجار را نشان می‌دهد. از گچ‌بری‌های ظریف گرفته تا نقاشی‌های دیواری و منبت‌کاری‌های پیچیده، همگی داستان‌های فرهنگ و هنر آن زمان را بازگو می‌کنند. فضای اندرونی و بیرونی خانه به خوبی حفظ شده تا بازدیدکنندگان بتوانند با سبک زندگی خانواده‌های متمول آن روزگار آشنا شوند.

در گذشته، این خانه محل زندگی خانواده‌ای بود که مجموعه‌ای بسیار نفیس از آثار هنری و ظروف قدیمی را در آن جمع کرده بودند. این اشیاء، از فرش‌های دستباف گرفته تا سفالینه‌ها و نقاشی‌های سنتی، نشان از ذوق بالای صاحب‌خانه و تحولات فرهنگی آن دوران دارد. امروز این خانه تحت نظارت شهرداری تهران، به عنوان یک موزه خصوصی فعالیت می‌کند. بازدید از خانه مقدم، تجربه‌ای است از عبور از مرزهای زمان؛ جایی که می‌توان سبک زندگی گذار از قاجار به پهلوی را با تمام جزئیات آن مشاهده کرد. این خانه، گنجینه‌ای است که تاریخ غنی ایران را در دل خود نگه داشته است. آدرس: تهران، خیابان امام خمینی، میدان حسن‌آباد، بعد از خیابان شیخ هادی، جنب بانک ملت

۳. خانه کاظمی ؛ پیوند سنت و مدرنیته در دل بافت قدیمی

خانه کاظمی در بافت تاریخی تهران، نمونه‌ای درخشان از ترکیب معماری سنتی ایرانی با سبک‌های نوظهور در آغاز قرن بیستم است. این بنا با طراحی هوشمندانه، تقسیم‌بندی فضایی شامل حیاط‌های مجزا (اندرونی و بیرونی) را به خوبی حفظ کرده است. این ویژگی‌ها نه تنها به زیبایی بنا می‌افزاید، بلکه ساختار اجتماعی و فرهنگی زندگی در آن دوره را هم به ما نشان می‌دهد. حیاط اندرونی برای خلوت خانواده و حیاط بیرونی برای پذیرایی از مهمانان، نشان از تفکیک نقش‌ها و روابط اجتماعی در جامعه آن زمان دارد. اهمیت اصلی خانه کاظمی در حفظ ساختار اولیه خود در میان توسعه سریع شهر تهران نهفته است. با وجود تغییرات گسترده در بافت شهری، این بنا توانسته است هویت تاریخی و فرهنگی خود را حفظ کند. این موضوع به‌ویژه در زمینه نگاه داشتن معماری ایرانی و الگوهای زندگی سنتی بسیار ارزشمند است. خانه کاظمی که اکنون تحت حفاظت میراث فرهنگی قرار دارد، نه تنها به حفظ تاریخ محله کمک می‌کند، بلکه به بازدیدکنندگان اجازه می‌دهد با زندگی روزمره و ساختار اجتماعی گذشته آشنا شوند.

علاوه بر زیبایی‌های معماری، خانه کاظمی نشان‌دهنده تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران در اوایل قرن بیستم است. سبک‌های معماری آن دوران تحت تأثیر مدرنیته و تغییرات فرهنگی بود و خانه کاظمی این تحولات را در طراحی و تزئینات خود بازتاب داده است. این ترکیب سنت و مدرنیته در طراحی فضاها، پنجره‌ها و تزئینات داخلی، نشان از تلاش معماران آن زمان برای ایجاد فضایی متناسب با نیازهای جدید جامعه دارد. خانه کاظمی به عنوان یک گنجینه فرهنگی، نقش مهمی در حفظ پیوستگی بافت قدیمی محله‌های تهران دارد. این بنا فقط مکانی برای تماشای زیبایی‌های معماری نیست؛ بلکه می‌تواند به عنوان یک مرکز فرهنگی، به آگاهی درباره تاریخ و فرهنگ ایران کمک کند. حفظ و مرمت این خانه، علاوه بر ارزش‌های تاریخی، به تقویت هویت فرهنگی محله کمک می‌کند و به نسل‌های آینده فرصتی برای آشنایی با گذشته غنی ایران می‌دهد. آدرس: تهران، خیابان ۱۵ خرداد، کوچه ابوالقاسم شیرازی، کوچه امامزاده یحیی، کوچه مستوفی، پلاک ۶۶