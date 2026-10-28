به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فخرالدین مهدوی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های خوزستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران استانی و شهرستانی در پیشبرد مأموریت‌های فرهنگی، اظهار کرد: جذب و تأمین منابع مورد نیاز از الزامات اجرای برنامه‌ها است و باید از ظرفیت‌های قانونی، اداری و اعتباری به‌طور هدفمند برای پشتیبانی از فعالیت‌های تبلیغی استفاده کرد.

وی با تأکید علی اهمیت ارتباط مؤثر میان مدیران با نمایندگان مجلس افزود: این تعامل فرصتی برای پیگیری مطالبات، معرفی نیازهای مجموعه تبلیغات اسلامی و جلب حمایت‌های لازم جهت تحقق اهداف فرهنگی سازمان است.

مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: پیگیری مستمر برنامه‌ها، استفاده حداکثری از امکانات موجود و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف، نقش مهمی در افزایش اثربخشی فعالیت‌های دینی و تبلیغی در سطح استان دارد.