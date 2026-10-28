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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

تعامل با نمایندگان مجلس برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی ضروری است

تعامل با نمایندگان مجلس برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی ضروری است

اهواز - مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: تعامل مستمر با نمایندگان مجلس و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، فرصتی مهم برای پیگیری مطالبات و توسعه فعالیت‌های فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فخرالدین مهدوی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های خوزستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران استانی و شهرستانی در پیشبرد مأموریت‌های فرهنگی، اظهار کرد: جذب و تأمین منابع مورد نیاز از الزامات اجرای برنامه‌ها است و باید از ظرفیت‌های قانونی، اداری و اعتباری به‌طور هدفمند برای پشتیبانی از فعالیت‌های تبلیغی استفاده کرد.

وی با تأکید علی اهمیت ارتباط مؤثر میان مدیران با نمایندگان مجلس افزود: این تعامل فرصتی برای پیگیری مطالبات، معرفی نیازهای مجموعه تبلیغات اسلامی و جلب حمایت‌های لازم جهت تحقق اهداف فرهنگی سازمان است.

مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: پیگیری مستمر برنامه‌ها، استفاده حداکثری از امکانات موجود و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف، نقش مهمی در افزایش اثربخشی فعالیت‌های دینی و تبلیغی در سطح استان دارد.

کد مطلب 6992707

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