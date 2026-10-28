به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، فهرست اولیه برترین مستندهای سال در ۲ بخش کوتاه و بلند توسط «ایدا» معرفی شدند و «روباه و ماه صورتی» ساخته مشترک مهرداد اسکویی و ثریا اخلاقی در میان مدعیان این رقابت جای گرفتند.

در حالی که برخی از مستندهای پرطرفدار سال به این فهرست راه یافتند، اما آنچه از قلم افتاد نیز خبرساز شد. در بخش‌های فیلم‌های بلند، ۱۶ فیلم برای بهترین مستند رقابت خواهند کرد، از جمله: «روباه زیر ماه صورتی»، «زندگی روشن»، «پرندگان جنگ»، «نوسترا تیرا»، «خرس مزاحم»، «یک در میلیون» و «می‌توانی همه چیز را ببینی» ساخته الیزابت هولمز که به یک موفقیت بزرگ در گیشه تبدیل شده است.

همچنین فیلم «دوستان نامطلوب من: قسمت دوم - تبعید» ساخته جولیا لوکتف، که دنباله فیلم «دوستان نامطلوب من: قسمت اول - آخرین پرواز در مسکو» است که در فهرست نهایی اسکار قرار گرفت، در این فهرست جای دارد. بن پراودفوت، برنده ۲ جایزه اسکار، با فیلم «چشمان غنا» و فیلم «تمرین‌هایی برای یک انقلاب» ساخته پگاه آهنگرانی، نیز در این فهرست هستند.

اما در این بخش، چند نادیده گرفته تکان‌دهنده وجود داشت: نادیده گرفتن «ماسک»، «چهاردهم»، و ۲ فیلم برجسته با موضوع غزه شامل «دکتر آمریکایی» و «نازا. همچنین فیلم «روزی روزگاری در هارلم»، یکی از پرافتخارترین مستندهای سال، نادیده گرفته شد و در عوض عناوین نسبتاً گمنامی مانند «زمین بتنی» به کارگردانی اسمهان بکرات، «کثیف» به کارگردانی باربارا مستانزا و مارک پوجولار، «نقره» به کارگردانی ناتالیا کونیارز و «ماشین زمان شگفت‌انگیز» به کارگردانی الیزا کاپای ترجیح داده شدند.

در بخش فیلم‌های کوتاه ۱۲ مستند از جمله «آنها اینجا هستند» ساخته کارگردان برنده اسکار لورا پویتراس و ریچل لورن مولر، انتخاب شدند. این مستند که نخستین بار در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، به بررسی اشغال مرگبار اداره مهاجرت و گمرک مینه‌سوتا می‌پردازد. همچنین بیل موریسون که سال پیش برای فیلم کوتاه «حادثه» نامزد اسکار شده بود، با جدیدترین فیلم کوتاه خود، «خیابان ساویر، بعد از ظهر یکشنبه» در این فهرست جای گرفت.

قابل توجه اینکه ۴ فیلم مستند نیویورک تایمز به فهرست کوتاه راه یافتند: «گرگی در حومه شهر»، به کارگردانی امیلی هاردی، «سانی کاکاس» (سانی خروس)، به کارگردانی لوته سالومون، «پسر»، به کارگردانی لئونا کاوکلیا و «پسران استالین» به کارگردانی بیانکا گیاور و اورا دکورنفلد.

یوروبا ریچن برای «جون لیتل آزاد» و فیلمساز نامزد اسکار «وعد الکاتب» با فیلم «شاید فردا»، به کارگردانی مشترک وفا مصطفی نیز در فهرست فیلم کوتاه قرار گرفتند. اما در کمال تعجب، جاشوا اوپنهایمر، نامزد ۲ جایزه اسکار، برای فیلم کوتاه جدیدش، «انقلاب علیه مرگ» (که اخیراً توسط نیویورک تایمز خریداری شده است) نادیده گرفته شد.

چهل و دومین دوره جوایز مستند IDA روز جمعه، ۴ دسامبر در لس‌آنجلس برندگان خود را خواهد شناخت.

از میان این فهرست‌ها، پنج نامزد برای بخش‌های بهترین فیلم بلند و بهترین فیلم کوتاه انتخاب به عنوان نامزدهای نهایی ۱۷ نوامبر معرفی می‌شوند.

برندگان توسط هیئت داوران متشکل از بیش از ۲۰۰ مستندساز از بیش از ۶۰ کشور انتخاب می‌شوند.

فیلم مستند «روباه و ماه صورتی» جدیدترین ساخته مهرداد اسکویی که با همکایر ثریا اخلاقی در بیش از ۷ سال ساخته شده‌است، درباره یک دختر هنرمند افغانستانی (ثریا اخلاقی) است که در ایران زندگی می‌کرد و برای دیدن مادرش مجبور می‌شود قاچاقی از ایران خارج شود.

این فیلم در جشنواره‌های متعددی چون ایدفا هلند، هیومن نروژ، تمپو سوئد، ایشیگاکی ژاپن، داک‌ویل بلژیک، حقوق بشر ژنو، پوردنونه ایتالیا، میلینیوم بلژیک، فول فریم آمریکا و مستند زاگرب حضور داشته و بیش از ۴۰ جایزه به دست آورده است.