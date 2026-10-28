عملکرد استانداری کردستان به بالاترین امتیاز دو دهه اخیر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد علی بهمنی با بیان اینکه استانداری کردستان در ارزیابی امسال وزارت کشور، بالاترین امتیاز را در مقایسه با ارزیابی‌های انجام‌شده طی ۲۰ سال گذشته کسب کرده است اظهار کرد: این نتیجه، حاصل بهبود عملکرد استان در ۲ سال اخیر و پیگیری‌های مستمر استاندار کردستان و مجموعه مدیریتی استان در حوزه‌های مختلف است.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه و زیرساخت افزود: اخذ مجوز بندر خشک سنندج، مطالعه و آغاز عملیات اجرایی طرح عظیم گردشگری قشلاق گریزه، آبرسانی به شهر بانه در کمتر از چهار ماه و نیم و افزایش چندبرابری اعتبارات راه‌های اصلی استان، از جمله اقدامات مهم این دوره بوده است.

بهمنی ادامه داد: در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، عمومی و اداری و همچنین مدیریت بحران نیز اقداماتی از جمله اجرای برنامه‌های مؤثر، ارتقای کیفیت خدمات، تقویت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی و مدیریت به‌موقع بحران‌ها و ورود به موقع استاندار به موضوعات اجتماعی در ارتقای عملکرد استان نقش داشته است.

وی با اشاره به نقش نظارت میدانی در پیشبرد برنامه‌ها اظهار کرد: حضور میدانی استاندار، پیگیری مستقیم مسائل و مطالبات مردم، نظارت بر اجرای برنامه‌ها و مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی، دیگر از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد استان بوده است.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد، حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کردستان تأکید کرد: کسب این جایگاه می‌تواند زمینه پیگیری مؤثرتر طرح‌های ملی، جذب منابع و اعتبارات، توسعه سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان را فراهم کند.