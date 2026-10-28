  1. بین الملل
  2. اروپا
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

ایتالیا تصویب بسته کمک نظامی به اوکراین را به تعویق انداخت

ایتالیا تصویب بسته کمک نظامی به اوکراین را به تعویق انداخت

دولت جورجا ملونی تصویب سیزدهمین بسته کمک نظامی به اوکراین را به پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موکول کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، روزنامه ایتالیایی لارپوبلیکا گزارش داد که بسته سیزدهم کمک نظامی ایتالیا به اوکراین، با وجود آماده بودن، همچنان در انتظار تأیید نهایی دولت جورجا ملونی است.

این بسته شامل موشک‌های پدافند هوایی آستر ۳۰ است که اوکراین برای حفاظت از کی‌یف و دیگر شهرهای خود در برابر حملات روسیه درخواست کرده است. رم پیش‌تر به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین وعده داده بود این بسته را تا پایان اکتبر تصویب کند.

بر اساس این گزارش، برخی مقام‌های دولت از جمله وزیر دفاع و وزیر خارجه با تصویب بسته موافق‌ هستند، اما نگرانی‌هایی درباره مخالفت‌های سیاسی داخلی وجود دارد. تصمیم نهایی بر عهده ملونی است و دولت اکنون قصد دارد ابتدا نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را ارزیابی کند.

کد مطلب 6992714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها