به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان لرستان، در اجرای دستور قضائی صادرشده از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرم‌آباد، فردی به نام امیرحسین بهرامی، فرزند اسفندیار، به اتهام ارتکاب قتل تحت تعقیب قرار دارد.

پلیس آگاهی استان لرستان از عموم شهروندان درخواست کرده است در صورت مشاهده این فرد، شناسایی وی یا کسب هرگونه اطلاعات درباره محل اختفای او، مراتب را بدون فوت وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

پلیس از شهروندان خواسته است اطلاعات احتمالی خود را در اختیار مراجع انتظامی قرار دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.