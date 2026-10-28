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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

بازگشت بورس به مدار صعود؛ شاخص کل در آستانه ۸ میلیون واحد

بازگشت بورس به مدار صعود؛ شاخص کل در آستانه ۸ میلیون واحد

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۴۰ هزار و ۲۰۹ واحدی، در سطح ۷ میلیون و ۹۶۷ هزار واحد قرار گرفت و بار دیگر به محدوده ۸ میلیون واحد نزدیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۴۰ هزار و ۲۰۹ واحدی، در سطح ۷ میلیون و ۹۶۷ هزار واحد قرار گرفت و بار دیگر به محدوده ۸ میلیون واحد نزدیک شد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۶ هزار و ۹۹۸ واحدی به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۹ هزار واحد رسید.

افزایش هم‌زمان دو شاخص اصلی بازار سرمایه نشان می‌دهد که روند مثبت معاملات علاوه بر شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز، بخشی از سهام شرکت‌های کوچک‌تر را نیز دربر گرفته است.

در معاملات امروز بورس تهران، یک میلیون و ۲۸۲ هزار فقره معامله انجام شد و ارزش معاملات خرد به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید.

در این میان، نمادهای فملی، شپنا، شبندر، فولاد، تاپیکو، پارسان و تابان از جمله نمادهای مؤثر بر روند شاخص بورس بودند.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افزایش ۳۹۱ واحدی به ۶۶ هزار و ۳۸۳ واحد رسید.

نمادهای کگهر، آریا، فزر، شرانل، نیشکر، فغدیر و فجهان از جمله نمادهای اثرگذار بر عملکرد شاخص این بازار بودند.

تداوم صعود شاخص‌ها و عبور پایدار شاخص کل از مرز ۸ میلیون واحد، به استمرار تقاضا، حفظ ارزش معاملات و همراهی گسترده‌تر نمادهای بورسی بستگی دارد. از این رو، روند معاملات روزهای آینده در مشخص‌شدن مسیر کوتاه‌مدت بازار سرمایه اهمیت خواهد داشت.

کد مطلب 6992719
سمیه رسولی

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