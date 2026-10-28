سرهنگ مجید علی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اردوی جهادی درمانی در شیراز گفت: این اردو از پنجم ماه جاری به مدت سه روز با همت قرارگاه مردم‌یاری نیروی هوافضای سپاه و همکاری قرارگاه حضرت احمد موسی(ع) و نواحی شهرستان شیراز برگزار می‌شود.

وی افزود: در قالب این اردو، درمانگاه‌های جهادی در ۱۰ نقطه از محلات حاشیه‌ای شیراز مستقر شده‌اند که به‌ویژه مناطق آسیب‌دیده در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را تحت پوشش قرار می‌دهند.

فرمانده قرارگاه اجتماعی احمد بن موسی (ع) سپاه فجر فارس با بیان اینکه حدود ۶۵۰ نیروی جهادی در اجرای این برنامه مشارکت دارند، گفت: این نیروها شامل پزشکان، پرستاران و عوامل اجرایی هستند که در مدت سه روز به مردم خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

سرهنگ علی‌پور با تأکید بر رایگان بودن تمامی خدمات درمانی این اردو بیان کرد: دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، زنان و زایمان، ارتوپدی، قلب و عروق، جراحی عمومی، پزشکی عمومی و روان‌شناسی از جمله خدماتی است که در این درمانگاه‌ها به مردم ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این خدمات علاوه بر ۱۰ نقطه شیراز، در هشت نقطه دیگر استان فارس نیز طی این سه روز ارائه خواهد شد.