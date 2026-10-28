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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

استقرار درمانگاه‌های جهادی سپاه در محلات حاشیه‌ای شیراز

استقرار درمانگاه‌های جهادی سپاه در محلات حاشیه‌ای شیراز

شیراز- فرمانده قرارگاه اجتماعی احمد بن موسی(ع) سپاه فجر فارس از استقرار درمانگاه‌های جهادی در ۱۰ نقطه شیراز و ارائه خدمات تخصصی درمانی رایگان با مشارکت ۶۵۰ نیروی جهادی به مدت سه روز خبر داد.

سرهنگ مجید علی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اردوی جهادی درمانی در شیراز گفت: این اردو از پنجم ماه جاری به مدت سه روز با همت قرارگاه مردم‌یاری نیروی هوافضای سپاه و همکاری قرارگاه حضرت احمد موسی(ع) و نواحی شهرستان شیراز برگزار می‌شود.

وی افزود: در قالب این اردو، درمانگاه‌های جهادی در ۱۰ نقطه از محلات حاشیه‌ای شیراز مستقر شده‌اند که به‌ویژه مناطق آسیب‌دیده در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را تحت پوشش قرار می‌دهند.

فرمانده قرارگاه اجتماعی احمد بن موسی (ع) سپاه فجر فارس با بیان اینکه حدود ۶۵۰ نیروی جهادی در اجرای این برنامه مشارکت دارند، گفت: این نیروها شامل پزشکان، پرستاران و عوامل اجرایی هستند که در مدت سه روز به مردم خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

سرهنگ علی‌پور با تأکید بر رایگان بودن تمامی خدمات درمانی این اردو بیان کرد: دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، زنان و زایمان، ارتوپدی، قلب و عروق، جراحی عمومی، پزشکی عمومی و روان‌شناسی از جمله خدماتی است که در این درمانگاه‌ها به مردم ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این خدمات علاوه بر ۱۰ نقطه شیراز، در هشت نقطه دیگر استان فارس نیز طی این سه روز ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6992721

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