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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

استاندار بوشهر: حل مسائل اجتماعی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است

استاندار بوشهر: حل مسائل اجتماعی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است

بوشهر-استاندار بوشهرگفت:حل مسائل اجتماعی و فرهنگی نتیجه تلاش یک دستگاه نیست، و مجموعه دستگاه‌ها باید همراهی و همکاری لازم را داشته باشند و از ظرفیت مردمی و تشکل‌ها به نحو شایسته استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای اجتماعی استان بوشهر با اشاره به ارزیابی‌های اخیر در حوزه بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها، اظهار کرد: استان بوشهر در این خصوص موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده که نشان‌دهنده اقدام هماهنگ و عزم مشترک در استان است.

وی با اشاره به ارزیابی سازمان اجتماعی وزارت کشور و اعلام رسمی آن از طریق دفتر اجتماعی، افزود: برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف، باید از این ظرفیت با استفاده از انسجام‌بخشی و هماهنگی استفاده کنیم.

استاندار بوشهر با تأکید بر استفاده از یافته‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی اساتید دانشگاه، گفت: باید از توان تخصصی و علمی دانشگاه‌های خلیج فارس، پیام نور و آزاد در قالب کانون اندیشه‌ورز در دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.

زارع با اشاره به اولویت‌دهی به اصل پیشگیری، تصریح کرد: علم ثابت کرده و در همه کشورهای دنیا امری متقن و مبرهن است که پیشگیری بر درمان مقدم است و باید از تجارب موفق در این حوزه استفاده کنیم.

وی با اشاره به گزارشی در حوزه تقویت زیرساخت‌های آموزشی در جنوب استان، گفت: در کنار توسعه فضاها، موضوع کیفیت‌بخشی آموزش و ماندگاری معلمان در شهرستان‌های عسلویه و کنگان باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی، خواستار حمایت منطقه ویژه اقتصادی و کارگروه اجتماعی فرهنگی از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان‌ها شد و بر همراهی دستگاه‌های عضو نماد تأکید کرد.

زارع در ادامه با تأکید بر لزوم پیشگیری از گسترش اعتیاد ابراز داشت: مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از گسترش اعتیاد، مسئله‌ای چندبعدی و از مهم‌ترین اولویت‌های اجتماعی استان است که تحقق اهداف آن، مستلزم رویکردی جامع، هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی است.

وی یادآور شد: بی‌تردید، صیانت از سلامت اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و پاسداری از آینده نسل جوان، در گرو اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، اقدامات هدفمند و مسئولیت‌پذیری جمعی در این عرصه است.

کد مطلب 6992734

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