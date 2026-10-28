به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای اجتماعی استان بوشهر با اشاره به ارزیابی‌های اخیر در حوزه بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها، اظهار کرد: استان بوشهر در این خصوص موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده که نشان‌دهنده اقدام هماهنگ و عزم مشترک در استان است.

وی با اشاره به ارزیابی سازمان اجتماعی وزارت کشور و اعلام رسمی آن از طریق دفتر اجتماعی، افزود: برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف، باید از این ظرفیت با استفاده از انسجام‌بخشی و هماهنگی استفاده کنیم.

استاندار بوشهر با تأکید بر استفاده از یافته‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی اساتید دانشگاه، گفت: باید از توان تخصصی و علمی دانشگاه‌های خلیج فارس، پیام نور و آزاد در قالب کانون اندیشه‌ورز در دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.

زارع با اشاره به اولویت‌دهی به اصل پیشگیری، تصریح کرد: علم ثابت کرده و در همه کشورهای دنیا امری متقن و مبرهن است که پیشگیری بر درمان مقدم است و باید از تجارب موفق در این حوزه استفاده کنیم.

وی با اشاره به گزارشی در حوزه تقویت زیرساخت‌های آموزشی در جنوب استان، گفت: در کنار توسعه فضاها، موضوع کیفیت‌بخشی آموزش و ماندگاری معلمان در شهرستان‌های عسلویه و کنگان باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی، خواستار حمایت منطقه ویژه اقتصادی و کارگروه اجتماعی فرهنگی از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان‌ها شد و بر همراهی دستگاه‌های عضو نماد تأکید کرد.

زارع در ادامه با تأکید بر لزوم پیشگیری از گسترش اعتیاد ابراز داشت: مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از گسترش اعتیاد، مسئله‌ای چندبعدی و از مهم‌ترین اولویت‌های اجتماعی استان است که تحقق اهداف آن، مستلزم رویکردی جامع، هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی است.

وی یادآور شد: بی‌تردید، صیانت از سلامت اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و پاسداری از آینده نسل جوان، در گرو اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، اقدامات هدفمند و مسئولیت‌پذیری جمعی در این عرصه است.