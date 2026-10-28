سردار رضایی: کادر درمان در جبهه سلامت، دوشادوش رزمندگان ایثار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی ظهر چهارشنبه در اجلاسیه شهدای مدافع سلامت کردستان در سنندج اظهار کرد: خدمت بی‌منت، اخلاص و پایبندی به آرمان‌های انسانی از ویژگی‌های برجسته شهداست؛ انسان‌هایی که بدون چشمداشت مادی، خدمت به مردم را در اولویت زندگی خود قرار دادند.

وی با اشاره به خاطرات دوران دفاع مقدس افزود: در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ و هنگام حضور در منطقه عملیاتی شلمچه، از نزدیک شاهد تلاش پزشکان متخصص، پرستاران و امدادگرانی بودم که با وجود دشواری‌های جنگ، برای مداوای مجروحان در کنار نیروهای نظامی فعالیت می‌کردند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: این نیروهای درمانی، شرایط دشوار جبهه، بمباران و کمبود امکانات را به جان می‌خریدند و به جای فعالیت در محیط‌های امن و برخورداری از شرایط رفاهی، برای نجات جان رزمندگان و مجروحان در مناطق عملیاتی حاضر می‌شدند.

رضایی با بیان اینکه روحیه فداکاری جامعه سلامت به دوران دفاع مقدس محدود نبوده است، عنوان کرد: در بیش از چهار دهه گذشته، پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای درمانی در مقاطع مختلف، از دفاع مقدس تا بحران همه‌گیری کرونا، مسئولیت خود را با ازخودگذشتگی انجام داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه جهاد تنها به حضور در خط مقدم نبرد نظامی محدود نمی‌شود، بیان کرد: کادر درمان نیز با تکیه بر دانش، تخصص و ایمان خود در سنگری متفاوت به مقابله با خطر می‌پردازد و برای نجات جان انسان‌ها، سلامت و آسایش خود را به خطر می‌اندازد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره پزشک شهیده دکتر رسولی، از صبر و استقامت خانواده این شهیده تجلیل کرد و گفت: شهدای مدافع سلامت با پذیرش خطرهای بزرگ در مسیر خدمت به مردم گام برداشتند و خانواده‌های آنان نیز با تحمل سال‌ها دوری و رنج، شایسته بالاترین مراتب تکریم هستند.

رضایی خاطرنشان کرد: راه شهدا را باید با تداوم خدمت صادقانه، مسئولیت‌پذیری و توجه به نیازهای مردم دنبال کرد؛ چراکه ارزش این مسیر در تعهد به آرمان‌هایی است که شهدا جان خود را برای آن فدا کردند.