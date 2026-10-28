تأمین کود اوره لرستان از بندر امام خمینی(ره) در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، روز چهارشنبه به همراه معاون زراعت، با حضور در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، در نشستی مسائل و چالش‌های مرتبط با تأمین، حمل و توزیع کودهای شیمیایی در سطح استان را بررسی کردند.

بررسی روند توزیع کود در شهرستان‌های لرستان

در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی از جمله نحوه توزیع کودهای شیمیایی بین شهرستان‌های استان، شرایط واریزی کارگزاری‌ها، روند حمل کود از مجتمع‌های پتروشیمی به لرستان و وضعیت تأمین کود مورد نیاز شهرستان معمولان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حاضران در این جلسه، مسائل موجود در مسیر تأمین و توزیع کود را بررسی کردند و بر پیگیری موضوعات مرتبط با تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان استان تأکید شد.

تأمین کود اوره از بندر امام خمینی(ره) بررسی شد

یکی از محورهای مهم این نشست، بررسی راهکارهای تأمین کود اوره مورد نیاز کشاورزان لرستان بود.

با توجه به کندی روند تولید و تأمین این نوع کود از سوی مجتمع‌های پتروشیمی و نیاز بالای استان به این نهاده در فصل کشت، موضوع تأمین و حمل کود اوره به‌صورت فله از مبدأ بندر امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفت و در دستور کار قرار داده شد.

پیگیری این موضوع با هدف تأمین نیاز کشاورزان استان و بررسی راهکارهای انتقال کود به لرستان انجام شد.

بررسی موجودی کود سولفات پتاسیم در انبار استان

در ادامه این برنامه، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان و هیئت همراه از انبار کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بازدید کردند و وضعیت موجودی کود سولفات پتاسیم را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بازدید، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به امکان تأمین و ارسال کود سولفات پتاسیم اظهار کرد: برای ارسال این نوع کود به شهرستان‌ها مشکلی وجود ندارد و کود مورد نیاز کارگزاری‌هایی که برای دریافت آن اقدام کنند، ارسال خواهد شد.

این نشست با هدف بررسی وضعیت تأمین نهاده‌های کشاورزی، پیگیری مسائل مرتبط با توزیع کودهای شیمیایی در شهرستان‌های لرستان و بررسی روند تأمین کود مورد نیاز کشاورزان برگزار شد.