رئیس پلیس راهور بوشهر: توسعه نظارت هوشمند در پارس جنوبی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم پناه ظهر چهارشنبه در نشست با مدیر امور شهری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، بر تقویت تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های هوشمند ترافیکی برای ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات در محدوده پارس جنوبی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و پرتصادف، به‌ویژه در بزرگراه‌های سیراف و صنعت، استفاده از سامانه‌های هوشمند را ابزاری مؤثر برای پایش مستمر ترافیک، شناسایی سریع نقاط پرخطر، ثبت و کنترل تخلفات و مدیریت به‌موقع مخاطرات ترافیکی دانست و بر توسعه این سامانه‌ها در کنار اصلاح زیرساخت‌های ناایمن تأکید کرد.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر همچنین خاطرنشان کرد: بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین و داده‌های ترافیکی می‌تواند با شناسایی الگوهای حادثه‌خیز، تسریع در اقدامات پیشگیرانه و افزایش نظارت بر محورهای پرتردد، نقش مهمی در کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی تردد در منطقه پارس جنوبی ایفا کند.