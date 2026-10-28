سنای فرانسه طرح الزام معترضان به پرداخت خسارت را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سنای فرانسه طرحی موسوم به «آشوبگران باید هزینه بدهند» را تصویب کرد که بر اساس آن، شرکت‌کنندگان در تجمعات خشونت‌آمیز در قبال خسارت‌های واردشده مسئول شناخته می‌شوند. این طرح اکنون برای بررسی به مجلس ملی فرانسه می‌رود.

این طرح در جلسه‌ای که از سه‌شنبه‌شب تا چهارشنبه ادامه داشت، با ۲۲۹ رأی موافق در برابر ۱۰۵ رأی مخالف تصویب شد.

این طرح ابتدا در واکنش به خشونت‌های پس از قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا در ماه مه مطرح شد، اما پس از تخریب و غارت در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر نیز مورد توجه قرار گرفت.

این مصوبه با حمایت گسترده اکثریت راست‌گرای سنا روبه‌رو شد، اما جناح چپ از آن انتقاد کرد و هشدار داد که طرح می‌تواند آزادی تجمع، آزادی بیان و اصل مسئولیت فردی در مجازات‌ها را تضعیف کند.

بر اساس این طرح، افرادی که در تجمعات خشونت‌آمیز شرکت کرده‌اند، حتی اگر شخصاً مرتکب تخریب نشده باشند، ممکن است به‌طور مشترک مسئول پرداخت خسارت شناخته شوند. دولت می‌تواند از هر فرد تا ۱۰ هزار یورو غرامت مطالبه کند. همچنین امکان برداشت بخشی از کمک‌هزینه‌های خانوادگی، کمک مسکن و مزایای حداقل درآمد برای جبران خسارت‌ها فراهم می‌شود.

سنا همچنین اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که به مقام‌ها اجازه می‌دهد خواستار حذف محتوای اینترنتیِ احتمالاً منجر به اخلال جدی در نظم عمومی به‌ویژه مطالب تحریک‌کننده به خشونت، تخریب یا شورش شوند. شبکه‌های اجتماعی برای حذف این محتوا ۲۴ ساعت فرصت خواهند داشت و در غیر این صورت ممکن است مسدود شوند یا دسترسی به آن‌ها از فهرست خدمات حذف شود.

از دیگر مفاد مصوبه می‌توان به افزایش محدودیت‌های اداری برای برگزاری تظاهرات، تشدید مجازات‌ها، امکان ممنوعیت ورود اتباع خارجی به خاک فرانسه، گسترش استفاده از پهپادهای قضایی و نظارت تصویری الگوریتمی و اخراج افراد اخلالگر از مسکن‌های اجتماعی اشاره کرد.

این طرح اکنون در مجلس ملی بررسی می‌شود؛ جایی که اختلافات سیاسی ممکن است تصویب نهایی آن را دشوار کند.