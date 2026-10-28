نوشهر میزبان مراسم روز ملی مازندران؛ آماده اجرای انتخابات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان نوشهر، با گرامیداشت هفته ملی مازندران افزود: برنامه روز ملی مازندران روز چهاردهم در روستای صالحان انجام می‌شود.

وی با اشاره به شرایط کشور در پی تشدید تحریم‌ها و فشارهای خارجی اظهار کرد: با وجود مشکلات و چالش‌های موجود، دولت برای خدمت‌رسانی به مردم پای کار است و همراهی مردم و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه‌ساز پیشبرد امور در شهرستان شده است.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و اعضای شورای تأمین افزود: با وجود حوادث و ناآرامی‌های اخیر در سطح کشور و شهرستان، نوشهر با اتکا به هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مسئول، شرایط مطلوبی را پشت سر گذاشت.

فرماندار نوشهر همچنین به اقدامات عمرانی و خدماتی در شهرستان اشاره کرد و گفت: برخی طرح‌ها و مشکلاتی که سال‌ها در انتظار رسیدگی بود، با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری در مسیر حل‌وفصل قرار گرفته است.

جهانشاهی با اشاره به مشکلات برخی روستاهای واقع در مناطق بالادست شهرستان، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مسئول برای رفع موانع و بهبود دسترسی ساکنان این مناطق تأکید کرد و از همراهی مسئولان در پیگیری مسائل مردم قدردانی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وقوع حادثه‌ای ناگوار در یکی از محورهای منطقه، بر ضرورت ارتقای ایمنی جاده‌های کوهستانی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره مخاطرات این مسیرها تأکید کرد.

فرماندار نوشهر خاطرنشان کرد: جاده‌های کوهستانی به دلیل شرایط خاص مسیر، نیازمند رعایت جدی ملاحظات ایمنی هستند و دستگاه‌های مرتبط، از جمله مجموعه راهداری، باید برای کاهش خطرات و افزایش ایمنی تردد اقدامات لازم را انجام دهند.

جهانشاهی افزود: رسانه‌ها نیز با اطلاع‌رسانی مسئولانه درباره شرایط راه‌ها و مخاطرات موجود، می‌توانند نقش مهمی در آگاه‌سازی مردم و پیشگیری از حوادث ایفا کنند.

تأمین آرد نانوایی‌های نوشهر از منابع داخل استان در اولویت است

فرماندار نوشهر در ادامه با اشاره به موضوع تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌های شهرستان اظهار کرد: امکان تأمین آرد از استان گلستان نیز وجود دارد، اما به دلیل مسافت و هزینه‌های حمل‌ونقل، این روش هزینه بیشتری برای شهرستان به همراه دارد.

وی افزود: بر همین اساس، اولویت ما تأمین آرد از ظرفیت‌های استان مازندران است تا ضمن مدیریت هزینه‌های حمل‌ونقل، روند تأمین نیاز نانوایی‌ها و ارائه خدمات به شهروندان با مشکل مواجه نشود.

جهانشاهی با تأکید بر اهمیت استمرار تأمین آرد و فعالیت نانوایی‌ها، بر ضرورت پیگیری مستمر این موضوع و بررسی وضعیت خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد.

آمادگی نوشهر برای برگزاری انتخابات

فرماندار نوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمهیدات برگزاری انتخابات در شهرستان گفت: مقدمات و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شده است و پس از اعلام زمان‌بندی رسمی، اقدامات اجرایی بر اساس برنامه ابلاغی دنبال خواهد شد.

وی تأکید کرد: مجموعه عوامل اجرایی و دستگاه‌های مسئول آمادگی لازم را دارند تا فرایند برگزاری انتخابات در چارچوب ضوابط و مقررات انجام شود.

ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و حفظ آرامش جامعه

جهانشاهی در ادامه، مسائل فرهنگی و برگزاری برنامه‌های اجتماعی و تجمعات شبانه در شهرستان را مورد توجه قرار داد و گفت: برگزاری منظم و ایمن این برنامه‌ها مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، مجموعه انتظامی، سپاه و سایر عوامل اجرایی است.

وی با قدردانی از حضور و فعالیت خبرنگاران در پوشش این برنامه‌ها افزود: اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع می‌تواند به حفظ آرامش جامعه و افزایش آگاهی شهروندان کمک کند.

فرماندار نوشهر در پایان با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی تصریح کرد: انتظار می‌رود رسانه‌ها با رعایت اصول حرفه‌ای، دقت در انتشار اخبار و انعکاس صحیح مسائل و مطالبات مردم، در تقویت ارتباط میان شهروندان و مسئولان و بهبود روند خدمت‌رسانی در شهرستان نقش مؤثری ایفا کنند.