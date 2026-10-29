حل جدول ممکن است زوال شناختی ناشی از سن را کاهش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، محققان معتقدند آموزش مغز و توصیه‌هایی در مورد رژیم غذایی و ورزش مزایای قابل توجهی برای کاهش اختلال شناختی دارند.

این مطالعه، داده‌های مربوط به ۱۱۵۶۳ نفر را که در مطب‌های پزشکان عمومی در انگلستان، اسکاتلند و ولز ثبت نام کرده بودند، بررسی کرد.

از افراد ۶۰ تا ۸۵ ساله با نمرات شناختی پایین که نشان دهنده زوال شناختی مرتبط با سن بود، دعوت شد تا در این مطالعه شرکت کنند.

آنها به سه گروه تقسیم شدند. به یک گروه توصیه‌های مبتنی بر شواهد برای سلامت شناختی از جمله توصیه‌هایی در مورد رژیم غذایی، ورزش و فعالیت‌های محرک مغز ارائه شد.

گروه دوم به وب‌سایتی به نام Active Brains ارجاع داده شدند که فعالیت بدنی، رژیم غذایی مدیترانه‌ای و تمرینات شناختی را به شکل پازل و جدول ترویج می‌دهد.

گروه سوم به همان وب‌سایت هدایت شدند و همچنین "پشتیبانی مختصری" دریافت کردند که شامل سه جلسه مشاوره با یک پرستار بود.

پس از ۱۲ ماه، همه گروه‌ها بهبود در نمرات شناختی خود را نشان دادند و بخش قابل توجهی، معیارهای زوال شناختی مرتبط با سن را نداشتند.

حدود ۲۸.۴ درصد از افرادی که توصیه‌های ساده در مورد سبک زندگی دریافت کرده بودند، دیگر مبتلا به زوال شناختی مرتبط با سن تشخیص داده نشدند، این میزان به ۳۲.۸ درصد از افرادی که به وب‌سایت هدایت شده بودند و ۳۱.۶ درصد از افرادی که به وب‌سایت هدایت شده و پشتیبانی بیشتری دریافت کرده بودند، افزایش یافت.

نمرات شناختی در بین گروه‌هایی که برای استفاده از وب‌سایت هدایت شده بودند، بالاتر بود.

پژوهشگران به سرپرستی محققان دانشگاه ساوت‌همپتون دریافتند در میان افرادی که به وب‌سایت ارجاع داده شده بودند، در مقایسه با کسانی که صرفاً توصیه‌هایی دریافت کرده بودند، ۸ درصد کاهش در «اختلال شناختی خفیف» مشاهده شد.

همچنین، پژوهشگران دریافتند در گروهی که به وب‌سایت ارجاع داده شده و از حمایت‌های تکمیلی نیز برخوردار بودند، در مقایسه با کسانی که تنها توصیه‌هایی دریافت کرده بودند، ۱۸ درصد کاهش در «اختلال شناختی شدید» دیده شد.

«پل لیتل»، استاد پژوهش‌های مراقبت‌های اولیه در دانشگاه ساوت‌همپتون بریتانیا و یکی از سرپرستان این مطالعه، گفت: «دو پیام مثبت وجود دارد: نخست اینکه کارهای ساده بسیاری هست که می‌توانید خودتان انجام دهید. پس دست‌به‌کار شوید و آن‌ها را انجام دهید.»

وی در ادامه می افزاید: «مغز دارای خاصیت انعطاف‌پذیری است؛ تصور نکنید که ساختار آن ثابت و تغییرناپذیر است. شما می‌توانید برای بهبود وضعیت آن کاری انجام دهید؛ پس معطل نکنید و دست‌به‌کار شوید.»

او افزود که تیم پژوهشی از میزان بهبود مشاهده‌شده در میان افرادی که تنها توصیه‌های مبتنی بر شواهد علمی دریافت کرده بودند، شگفت‌زده شدند. لیتل گفت: «وضعیت شناختی این افراد صرفاً از طریق انجام ارزیابی‌ها، پرسش درباره فعالیت‌های تحریک‌کننده مغز، و دریافت توصیه‌هایی مختصر و علمی در مورد رژیم غذایی، ورزش و تحریک فعالیت‌های مغزی، بهبود یافته بود.»

به گفته وی، «با همین اقدامات، وضعیت نزدیک به ۳۰ درصد از افراد بهبود یافت. این نتیجه واقعاً حیرت‌انگیز بود؛ ما انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشتیم.»

او افزود: «مغز تا سنین بالا همچنان انعطاف‌پذیر و شکل‌پذیر باقی می‌ماند یعنی می‌تواند چیزهای جدیدی بیاموزد بنابراین شما واقعاً می‌توانید تغییر ایجاد کنید و با زوال شناختی مقابله نمایید.»

تحقیقات نشان می‌دهد که یادگیری مهارت‌های جدید و فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند به ایجاد یک ذخیره شناختی کمک کند که پتانسیل به تأخیر انداختن علائم آلزایمر را تا چند سال دارد.

دکتر «ریچارد اوکلی»، مدیر وابسته تحقیقات و نوآوری در انجمن آلزایمر، گفت: «مردم نباید این مطالعه را به این معنی در نظر بگیرند که حل کردن پازل می‌تواند زوال عقل را معکوس کند یا علائم را برای همه افراد مبتلا به مشکلات حافظه بهبود بخشد.»

اوکلی گفت: «هیچ فعالیت واحدی وجود ندارد که بتواند از زوال عقل جلوگیری کند، اما شواهد نشان می‌دهد که فعال ماندن از نظر ذهنی، ورزش منظم و مدیریت شرایطی مانند فشار خون بالا، همگی می‌توانند از سلامت مغز حمایت کرده و خطر ابتلا به زوال شناختی را کاهش دهند.»