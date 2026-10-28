نشست ستاد بزرگداشت شهدای میناب فرصتی برای پاسداشت یاد شهدا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نشست ستاد بزرگداشت شهدای میناب، بر ضرورت بررسی امکان برگزاری نشست این ستاد با حضور اعضای اصلی و جمعی از وزیران دولت در میناب هم‌زمان با مناسبت ۱۳ آبان تأکید کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با وزیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: پیشنهاد برگزاری این رویداد در میناب با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و برجسته‌سازی این موضوع در سطح ملی مطرح شده است.

وی افزود: حضور اعضای ستاد و تعدادی از وزیران در میناب می‌تواند زمینه مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی مرتبط با شهدای این منطقه را فراهم کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به بررسی موضوع حضور رئیس‌جمهور در این برنامه گفت: با توجه به ملاحظات امنیتی، برقراری ارتباط زنده تصویری با رئیس‌جمهور و سخنرانی ایشان برای مردم میناب می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد بررسی قرار گیرد.

صالحی‌امیری همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف کشور، به پیشنهادهایی از جمله برگزاری مسابقات ورزشی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و تولید آثار مرتبط با شهدای میناب اشاره کرد و مشارکت وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صداوسیما، نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران را از ظرفیت‌های قابل استفاده در این مسیر دانست.

وی ادامه داد: در صورت موافقت با برگزاری این برنامه، لازم است هماهنگی‌های اجرایی، تدارکاتی و پشتیبانی از پیش انجام شود تا دستگاه‌های مسئول فرصت کافی برای برنامه‌ریزی و آماده‌سازی داشته باشند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: در صورتی که امکان برگزاری رویدادی گسترده فراهم نباشد، برگزاری نشست ستاد در میناب نیز می‌تواند فرصتی برای اعلام همدلی و همراهی دولت و مجموعه حاکمیت با خانواده‌های شهدا و مردم این منطقه باشد.

صالحی‌امیری بر ضرورت جمع‌بندی سریع درباره اصل برگزاری این برنامه تأکید کرد تا در ادامه، اقدامات انجام‌شده از سوی دبیرخانه و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد برنامه‌ها بررسی شود.

جانباز: اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در میناب برای مردم ارزشمند است

علی جانباز، رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان، با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در میناب گفت: برگزاری برنامه‌هایی همچون کنسرت و دیگر رویدادهای فرهنگی در این منطقه می‌تواند برای مردم ارزشمند و اثرگذار باشد.

وی در ادامه نشست ستاد بزرگداشت شهدای میناب، با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی برنامه‌ها، بر استفاده از ظرفیت هنر برای همراهی با مردم و اجرای برنامه‌هایی متناسب با نیازهای فرهنگی منطقه تأکید کرد.

صالحی‌امیری از همکاری سازمان صداوسیما در موضوع شهدای میناب، بر اهمیت همراهی دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای حمایت از مردم این منطقه تأکید کرد.

وی در نشست ستاد بزرگداشت شهدای میناب، ضمن تشکر از اقدامات و همراهی صداوسیما، اظهار کرد: هر کمکی که بتوانیم در موضوع میناب انجام دهیم، آمادگی داریم و در این مسیر از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد برنامه‌ها استفاده خواهیم کرد.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با شهدای میناب و حمایت از مردم این منطقه تأکید کرد.

برنامه‌های فرهنگی و توسعه‌ای میناب با مشارکت دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود

وی از برنامه‌ریزی برای تشکیل ستاد استانی پیگیری امور میناب، مشارکت دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های ملی و تدوین طرح‌های حمایتی و توسعه‌ای برای این منطقه خبر داد.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌ریزی برای سفر مسئولان به استان هرمزگان اظهار کرد: یکی از معاونان دستگاه مربوطه برای هماهنگی‌های لازم معرفی خواهد شد تا زمینه تشکیل ستاد استانی و پیگیری برنامه‌ها فراهم شود.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های پیش‌رو، علاوه بر پیگیری موضوع شهدای میناب، بر استفاده از ظرفیت‌های استان و حضور مسئولان در برنامه‌های مرتبط با راهپیمایی ۱۳ آبان نیز تأکید شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ضرورت تبدیل برنامه‌های حمایتی به اقدامات ملموس برای مردم گفت: هدف این است که برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در نهایت به نتایج عملی منجر شوند و آثار آن در زندگی مردم منطقه نمایان شود.

صالحی‌امیری همچنین از بررسی راهکارهای حمایت مالی از خانواده‌های شهدا خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات کم‌بهره به خانواده‌های شهدا با هدف بهسازی و نوسازی مسکن و بهبود شرایط زندگی آنان است.

وی با تأکید بر ضرورت تعریف پروژه‌های مشخص برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی افزود: پس از دریافت پیشنهادها و برنامه‌های دستگاه‌ها، پروژه‌هایی که خارج از ظرفیت اجرایی آنها باشد، برای تأمین منابع و اجرای طرح به مجموعه‌های اقتصادی و بانکی معرفی می‌شود.

به گفته وی، یکی از محورهای اصلی این برنامه، تعیین مسئولیت مشخص برای هر دستگاه و انعقاد تفاهم‌نامه‌های اجرایی است تا نهادهای مشارکت‌کننده، اجرای پروژه‌های مورد توافق را بر عهده بگیرند.