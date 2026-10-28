به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پایش مستمر حیات‌وحش یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریتی در مناطق تحت حفاظت است، اظهار کرد: سرشماری پستانداران منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم – تنگ باهوش با هدف بررسی وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری، ارزیابی شرایط زیستی زیستگاه‌ها و جمع‌آوری داده‌های میدانی مورد نیاز برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات۲۳ گروه سرشماری با مشارکت مجموعاً ۴۵ نفر در بخش‌های مختلف منطقه حضور یافتند و محدوده‌های تعیین‌شده را مورد بررسی قرار دادند. اعضای گروه‌ها با پیمایش زیستگاه‌ها، ثبت مشاهدات و جمع‌آوری اطلاعات میدانی، داده‌های لازم را برای ارزیابی وضعیت پستانداران منطقه فراهم کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به حضور خود و غلامرضا فقیه، معاون محیط طبیعی، در جریان اجرای این برنامه گفت: از نزدیک روند فعالیت گروه‌های سرشماری و نحوه اجرای عملیات را بررسی کردیم. حضور مدیران و مسئولان در چنین برنامه‌هایی، علاوه بر نظارت بر روند اجرای عملیات، نشان‌دهنده اهمیت پایش‌های میدانی و ضرورت مدیریت علمی و مستمر مناطق حفاظت‌شده است.

مرادزاده ادامه داد: سرشماری حیات‌وحش، اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری، پراکنش آن‌ها، میزان استفاده از زیستگاه‌ها و تغییرات احتمالی جمعیتی در اختیار کارشناسان قرار می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، تعیین اولویت‌های حفاظتی و ارزیابی میزان موفقیت اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از حیات‌وحش باشد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در حفاظت از محیط زیست گفت: حضور همیاران محیط زیست در کنار نیروهای اجرایی و کارشناسان، یکی از نقاط قوت این برنامه بود. حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش تنها با فعالیت دستگاه‌های مسئول محقق نمی‌شود و همراهی مردم، جوامع محلی و علاقه‌مندان به محیط زیست در این مسیر اهمیت بسیار زیادی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت همیاران محیط زیست، ضمن افزایش مشارکت اجتماعی، موجب ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های طبیعی منطقه و ضرورت حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های آنان می‌شود. این همکاری‌ها می‌تواند به تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست و کاهش عوامل تهدیدکننده حیات‌وحش کمک کند.

مرادزاده منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم – تنگ باهوش را از عرصه‌های مهم طبیعی تحت مدیریت محیط زیست دانست و گفت: این منطقه از نظر برخورداری از زیستگاه‌های ارزشمند و تنوع زیستی، اهمیت ویژه‌ای دارد و حفاظت از آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر و حضور مؤثر نیروهای محیط زیست در عرصه است.

وی افزود: حفظ امنیت زیستگاه‌ها، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری، مقابله با شکار و صید غیرمجاز، کنترل عوامل تهدیدکننده و پایش منظم جمعیت گونه‌های جانوری از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی در این منطقه به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اطلاعات حاصل از سرشماری پس از جمع‌بندی و تحلیل کارشناسی بررسی خواهد شد، اظهار کرد: نتایج این عملیات می‌تواند برای مقایسه وضعیت جمعیت پستانداران با دوره‌های گذشته، شناسایی روندهای جمعیتی و تدوین برنامه‌های حفاظتی متناسب با شرایط منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

مرادزاده در پایان از تلاش نیروهای اجرایی، کارشناسان، محیط‌بانان، گروه‌های سرشماری و همیاران محیط زیست قدردانی کرد و گفت: اجرای این برنامه در مدت دو روز و با مشارکت ۲۱ گروه و ۴۵ نفر، نمونه‌ای از همکاری و هماهنگی میان مجموعه محیط زیست و علاقه‌مندان به حفاظت از طبیعت است. تداوم چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی، حفظ تنوع زیستی و تضمین بقای گونه‌های ارزشمند جانوری خواهد داشت.