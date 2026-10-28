  1. استانها
  2. بوشهر
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

سرشماری پستانداران حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده تنگ باهوش

سرشماری پستانداران حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده تنگ باهوش

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از اجرای سرشماری پستانداران حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم – تنگ باهوش در روزهای پنجم و ششم آبان‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پایش مستمر حیات‌وحش یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریتی در مناطق تحت حفاظت است، اظهار کرد: سرشماری پستانداران منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم – تنگ باهوش با هدف بررسی وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری، ارزیابی شرایط زیستی زیستگاه‌ها و جمع‌آوری داده‌های میدانی مورد نیاز برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات۲۳ گروه سرشماری با مشارکت مجموعاً ۴۵ نفر در بخش‌های مختلف منطقه حضور یافتند و محدوده‌های تعیین‌شده را مورد بررسی قرار دادند. اعضای گروه‌ها با پیمایش زیستگاه‌ها، ثبت مشاهدات و جمع‌آوری اطلاعات میدانی، داده‌های لازم را برای ارزیابی وضعیت پستانداران منطقه فراهم کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به حضور خود و غلامرضا فقیه، معاون محیط طبیعی، در جریان اجرای این برنامه گفت: از نزدیک روند فعالیت گروه‌های سرشماری و نحوه اجرای عملیات را بررسی کردیم. حضور مدیران و مسئولان در چنین برنامه‌هایی، علاوه بر نظارت بر روند اجرای عملیات، نشان‌دهنده اهمیت پایش‌های میدانی و ضرورت مدیریت علمی و مستمر مناطق حفاظت‌شده است.

مرادزاده ادامه داد: سرشماری حیات‌وحش، اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری، پراکنش آن‌ها، میزان استفاده از زیستگاه‌ها و تغییرات احتمالی جمعیتی در اختیار کارشناسان قرار می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، تعیین اولویت‌های حفاظتی و ارزیابی میزان موفقیت اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از حیات‌وحش باشد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در حفاظت از محیط زیست گفت: حضور همیاران محیط زیست در کنار نیروهای اجرایی و کارشناسان، یکی از نقاط قوت این برنامه بود. حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش تنها با فعالیت دستگاه‌های مسئول محقق نمی‌شود و همراهی مردم، جوامع محلی و علاقه‌مندان به محیط زیست در این مسیر اهمیت بسیار زیادی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت همیاران محیط زیست، ضمن افزایش مشارکت اجتماعی، موجب ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های طبیعی منطقه و ضرورت حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های آنان می‌شود. این همکاری‌ها می‌تواند به تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست و کاهش عوامل تهدیدکننده حیات‌وحش کمک کند.

مرادزاده منطقه حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم – تنگ باهوش را از عرصه‌های مهم طبیعی تحت مدیریت محیط زیست دانست و گفت: این منطقه از نظر برخورداری از زیستگاه‌های ارزشمند و تنوع زیستی، اهمیت ویژه‌ای دارد و حفاظت از آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر و حضور مؤثر نیروهای محیط زیست در عرصه است.

وی افزود: حفظ امنیت زیستگاه‌ها، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری، مقابله با شکار و صید غیرمجاز، کنترل عوامل تهدیدکننده و پایش منظم جمعیت گونه‌های جانوری از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی در این منطقه به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه اطلاعات حاصل از سرشماری پس از جمع‌بندی و تحلیل کارشناسی بررسی خواهد شد، اظهار کرد: نتایج این عملیات می‌تواند برای مقایسه وضعیت جمعیت پستانداران با دوره‌های گذشته، شناسایی روندهای جمعیتی و تدوین برنامه‌های حفاظتی متناسب با شرایط منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

مرادزاده در پایان از تلاش نیروهای اجرایی، کارشناسان، محیط‌بانان، گروه‌های سرشماری و همیاران محیط زیست قدردانی کرد و گفت: اجرای این برنامه در مدت دو روز و با مشارکت ۲۱ گروه و ۴۵ نفر، نمونه‌ای از همکاری و هماهنگی میان مجموعه محیط زیست و علاقه‌مندان به حفاظت از طبیعت است. تداوم چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی، حفظ تنوع زیستی و تضمین بقای گونه‌های ارزشمند جانوری خواهد داشت.

کد مطلب 6992753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها